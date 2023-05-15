ента новостей

16:38
Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами
16:13
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 миллиона рублей
16:03
В Ленобласти пройдут соревнования поваров
15:48
«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии
15:38
В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО
15:29
В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко
15:23
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 15 по 21 мая
14:36
По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети
14:31
Выставка «...Я просто артистка»
14:27
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» полностью перекроют движение
11:42
В Светогорске 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже
10:56
Полицейские задержали хулигана, стрелявшего в воздух в поселке Новогорелово
10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
10:40
В Петербурге задержали разбойника - неудачника из Башкортостана
10:23
В Усть-Луге ограбили жителя Башкортостана
10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
10:12
В Сестрорецке ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
10:05
В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице
09:30
В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия
09:27
В Петербурге завершился 20-й турнир по мини-футболу
09:20
В общественном штабе по КРТ назвали «безумием» закон о «реновации» в Петербурге
01:36
«Динамо-ЛО» проиграло серию за 5-е место волейбольной Суперлиги клубу «Белогорье»: краткие итоги хорошего для сосновоборцев сезона – 2022/2023
22:23
«Антишахматы» Яна Непомнящего в Бухаресте – ничья с Уэсли Со уже на 14-м ходу, Дуда победил Фируджу, а Каруана и Гири сыграли вничью
16:18
На КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения
14:11
Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин
14:04
В Луге задержан подозреваемый в грабеже
13:11
В Сестрорецке задержали стрелка из травматики
13:00
В Невском районе задержан подозреваемый в разбое
12:40
В Петербурге ищут разбойника - неудачника
11:23
В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО

В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге Совет краповых беретов Северо-Западного округа Росгвардии обсудил поддержку участников СВО

Прибывшие из районов проведения специальной военной операции спецназовцы обсудили в Санкт-Петербурге с представителями оборонно-промышленного комплекса, общественными и ветеранскими организациями города совершенствование технической оснащенности подразделений, разработку и поставки новейших средств индивидуальной бронезащиты, внедрение в боевую подготовку войск новых способов ведения боевых действий, подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов и расчетов противодействия БПЛА.
В заседании под председательством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Воробьева участвовали военнослужащие и сотрудники воинских частей, отряда специального назначения "Ратник", ОМОН и СОБР Росгвардии из Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Мурманска и Сыктывкара.
Также росгвардейцы почтили память погибших коллег - военнослужащих и сотрудников подразделений спецназа.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-06-2021, 12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
4-04-2023, 12:15
В Петербурге и Ленобласти Северо-Западный округ Росгвардии провёл учение по обеспечению общественной безопасности
20-10-2022, 09:22
В Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных
6-04-2023, 18:34
Заместители директора Росгвардии проверили организацию боевой подготовки в Северо-Западном округе
24-02-2023, 12:18
В Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
25-01-2023, 18:27
Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
79
Сегодня, 10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
0
176
13-05-2023, 21:11
В Ленобласти разбилась девушка на мотоцикле
0
151
13-05-2023, 17:40
Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти
Наверх