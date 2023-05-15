В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО

Прибывшие из районов проведения специальной военной операции спецназовцы обсудили в Санкт-Петербурге с представителями оборонно-промышленного комплекса, общественными и ветеранскими организациями города совершенствование технической оснащенности подразделений, разработку и поставки новейших средств индивидуальной бронезащиты, внедрение в боевую подготовку войск новых способов ведения боевых действий, подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов и расчетов противодействия БПЛА.

В заседании под председательством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Воробьева участвовали военнослужащие и сотрудники воинских частей, отряда специального назначения "Ратник", ОМОН и СОБР Росгвардии из Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Мурманска и Сыктывкара.

Также росгвардейцы почтили память погибших коллег - военнослужащих и сотрудников подразделений спецназа.