На трассе «Скандинавия» перекроют одну полосу в направлении Выборга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по устранению размывов откоса земляного полотна на 100 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в период с 8 по 13 ноября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Выборга. В направлении Санкт-Петербурга движение будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться ежедневно в период с 9:00 до 17:00, на федеральной дороге А-181 «Скандинавия», на участке, расположенном в районе посёлка Кирилловское Красносельского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.