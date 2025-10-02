На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения

В связи с проведением ремонтных мероприятий на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД), расположенном между развязкой с Мурманским шоссе (трасса Р-21 "Кола") и пересечением с автодорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная), будет частично ограничено движение транспорта. Информацию предоставили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По словам Ильи Пузыревского, руководителя территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 11 по 13 октября для транспортных средств будут недоступны первая и вторая полосы движения из-за работ по устранению колейности дорожного покрытия. На третьей и четвёртой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться согласно утвержденной схеме. В целях обеспечения безопасности будут размещены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы по устранению колейности будут выполняться на 55-м километре внутреннего кольца КАД в круглосуточном режиме, в две смены. Основной объем работ будет сосредоточен на второй полосе. Пузыревский отметил, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.