На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 49 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по демонтажу части воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») будут полностью перекрывать оба направления основного хода КАД.

Дата полного перекрытия: в ночь с 6 на 7 ноября 2021 года.

Время перекрытия: 02:30 – 02:50.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа воздушной линии электропередач будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Продолжительность перерыва движения составит не более двадцати минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что заказчиком вышеуказанных работ является ПАО «Россети Ленэнерго».

Производитель работ ООО «Селена Монтаж» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.