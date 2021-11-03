На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 49 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по демонтажу части воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») будут полностью перекрывать оба направления основного хода КАД.
Дата полного перекрытия: в ночь с 6 на 7 ноября 2021 года.
Время перекрытия: 02:30 – 02:50.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.
Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что заказчиком вышеуказанных работ является ПАО «Россети Ленэнерго».
Производитель работ ООО «Селена Монтаж» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.