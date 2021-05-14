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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение

На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе (км 48+017 внешнего и внутреннего кольца) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 18 на 19 мая 2021 года;

2) В ночь с 19 на 20 мая 2021 года.

Время перекрытия: 00:00 – 00:20.

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд. В первую  ночь внутреннее кольцо КАД, а во вторую внешнее. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ПрофИнженерСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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