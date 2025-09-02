Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о кадровых перестановках в городской администрации, которые вступят в силу 3 сентября 2025 года.

Дмитрий Вакушин назначен главой администрации Адмиралтейского района. До этого назначения он работал заместителем главы администрации этого же района.

В тот же день, 3 сентября 2025 года, главой администрации Колпинского района станет Николай Гордей, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Колпинского района.

Это объявление было сделано Бегловым перед началом совещания с правительством города. Таким образом, произошли назначения новых руководителей администраций Адмиралтейского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, причём оба новых главы ранее работали в администрациях тех же самых районов, но на более низких должностях.