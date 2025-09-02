ента новостей

16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
Питерец.ру » Политика » Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых глав администрации Адмиралтейского и Колпинского районов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о кадровых перестановках в городской администрации, которые вступят в силу 3 сентября 2025 года.

Дмитрий Вакушин назначен главой администрации Адмиралтейского района. До этого назначения он работал заместителем главы администрации этого же района.

В тот же день, 3 сентября 2025 года, главой администрации Колпинского района станет Николай Гордей, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Колпинского района.

Это объявление было сделано Бегловым перед началом совещания с правительством города. Таким образом, произошли назначения новых руководителей администраций Адмиралтейского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, причём оба новых главы ранее работали в администрациях тех же самых районов, но на более низких должностях.

Все по теме: Адмиралтейский район, Колпинский район
