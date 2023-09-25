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Питерец.ру » Общество » Внесены изменения в госпрограмму «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге»

Внесены изменения в госпрограмму «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Внесены изменения в госпрограмму «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге»

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга, которым вносятся изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге».

Совершенствование системы социальной поддержки будет способствовать повышению благосостояния жителей города, а также повысит качество и эффективность социального обслуживания.

В рамках государственной программы, в том числе, оказывается социальная поддержка пожилым людям, ветеранам, инвалидам, семьям с детьми и петербуржцам, которые занимаются садоводством.

Программа дополняется системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с указаниями Минтруда России.

Система ухода будет обеспечена за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (город федерального значения Санкт‑Петербург)» национального проекта «Демография». На ее создание в 2023 году предусмотрено 111 434,4 тысяч рублей, в том числе 54 602,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета, 56 831,5 тысяч рублей – средства бюджета Санкт‑Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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