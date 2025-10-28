ента новостей

Питерец.ру » Общество » Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»

Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «О присвоении наименования безымянному парку в Колпинском районе Петербурга». 

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление Правительства города, касающееся присвоения названия новому, безымянному парку, расположенному в Колпинском районе. Это решение было принято Топонимической комиссией, которая занимается вопросами наименования географических объектов. Теперь это общественное пространство, находящееся на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы, будет носить имя «парк Поколений».

Данный парк уже давно стал излюбленным местом отдыха и встреч для жителей Колпино всех возрастов. Он привлекает как молодежь, так и пожилых людей, создавая атмосферу общения и взаимодействия между разными поколениями. Парк окружен значимыми историческими памятниками, которые придают ему особую атмосферу и значимость. В непосредственной близости от него расположен мемориальный комплекс со стелой, посвященной Колпино как городу воинской славы. Этот памятник является важным символом уважения и памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и мирное будущее.

Кроме того, в окрестностях парка находится братское захоронение воинов Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Это место служит не только напоминанием о трагических событиях прошлого, но и символом мужества и героизма тех, кто сражался за свою Родину. Также в парке можно увидеть кленовую аллею, которая была высажена в память о малолетних узниках фашистских концлагерей. Эти деревья олицетворяют надежду и стойкость, а также служат напоминанием о том, как важно помнить уроки истории.

Рядом с парком располагается культурно-досуговый центр «Подвиг», который активно участвует в жизни местного сообщества, проводя различные мероприятия и программы для жителей. Таким образом, новое название «парк Поколений» символизирует преемственность между поколением Победителей, которые защитили страну в тяжелые времена, и нынешними жителями Колпино. Оно подчеркивает важность связи между прошлым и настоящим, а также необходимость передачи памяти и ценностей от одного поколения к другому. Парк становится не просто местом для отдыха, но и важным культурным и историческим центром, который объединяет людей и способствует сохранению исторической памяти.

Все по теме: Колпинский район
