ента новостей

12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Приморский парк Победы отмечает 80-летие

Приморский парк Победы отмечает 80-летие

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Дзен
80 лет назад был заложен Приморский парк Победы

Сегодня мы отмечаем важную дату в истории нашего города – 80 лет назад был заложен Приморский парк Победы. Это событие произошло в 1945 году, когда ленинградцы, пережившие ужасные испытания 900-дневной блокады, решили увековечить подвиг защитников своей Родины и родного города. В этом историческом контексте были созданы два парка Победы – Московский и Приморский. В первый послевоенный год, на пустынной косе Крестовского острова, было высажено впечатляющее количество деревьев – 45 тысяч, а также 50 тысяч кустарников, что стало символом возрождения и восстановления жизни после страшных времен войны.

В Приморском парке Победы была сохранена историческая память о героизме защитников города. Здесь был установлен дот, который стал немым свидетелем тех событий, а также памятники морякам-десантникам, моряку-черноморцу и героям Великой Отечественной войны. Этот парк стал не только местом для прогулок и отдыха, но и символом памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Приморскому парку Победы посвятила свои стихи известная поэтесса Анна Ахматова, а также песню написал Александр Розенбаум, что подчеркивает его значимость в культурной жизни города.

На сегодняшний день Приморский парк является одним из самых больших и благоустроенных общественных пространств Санкт-Петербурга. Он не только привлекает горожан своим богатством и разнообразием зеленого убранства, но и по своему уровню благоустройства может соперничать с Ботаническим садом. Благодаря поддержке Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова в парке был создан сад с уникальными растениями, что добавляет ему особую ценность и привлекательность.

Приморский парк стал популярной площадкой для проведения спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Здесь созданы комфортные общественные пространства для отдыха горожан, где каждый может найти что-то по душе. В одной из самых ранних построек парка – Ротонде – регулярно проходят концерты, которые собирают множество зрителей. В этом году парк стал местом проведения Большого семейного фестиваля, который длился два дня и включал в себя десятки тематических зон для детей и взрослых, что сделало его настоящим праздником для всей семьи.

Летом 2025 года в Приморском парке прошла международная фотовыставка «Возраста.NET». Эта экспозиция была посвящена активному долголетию и рассказывала истории людей «серебряного возраста» из разных стран, вдохновляя всех на здоровый и активный образ жизни. Кроме того, в парке прошел Всероссийский День ходьбы, в котором приняло участие более тысячи любителей этого вида спорта. Участники преодолевали дистанции в три и пять километров, и среди них были не только молодые люди, но и представители старшего поколения, что подчеркивает важность физической активности для всех возрастов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-10-2020, 12:19
В парке имени 300-летия Петербурга заложена юбилейная аллея из 75 клёнов
23-01-2018, 14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
18-01-2025, 13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
26-04-2021, 12:23
Исторический парк станет центральной площадкой "Диктанта Победы" в Санкт-Петербурге
10-05-2015, 10:36
Открытие скейт-парка
20-08-2020, 15:57
В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Вчера, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
Вчера, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
6-10-2025, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
Наверх