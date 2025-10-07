Приморский парк Победы отмечает 80-летие

Сегодня мы отмечаем важную дату в истории нашего города – 80 лет назад был заложен Приморский парк Победы. Это событие произошло в 1945 году, когда ленинградцы, пережившие ужасные испытания 900-дневной блокады, решили увековечить подвиг защитников своей Родины и родного города. В этом историческом контексте были созданы два парка Победы – Московский и Приморский. В первый послевоенный год, на пустынной косе Крестовского острова, было высажено впечатляющее количество деревьев – 45 тысяч, а также 50 тысяч кустарников, что стало символом возрождения и восстановления жизни после страшных времен войны.

В Приморском парке Победы была сохранена историческая память о героизме защитников города. Здесь был установлен дот, который стал немым свидетелем тех событий, а также памятники морякам-десантникам, моряку-черноморцу и героям Великой Отечественной войны. Этот парк стал не только местом для прогулок и отдыха, но и символом памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Приморскому парку Победы посвятила свои стихи известная поэтесса Анна Ахматова, а также песню написал Александр Розенбаум, что подчеркивает его значимость в культурной жизни города.

На сегодняшний день Приморский парк является одним из самых больших и благоустроенных общественных пространств Санкт-Петербурга. Он не только привлекает горожан своим богатством и разнообразием зеленого убранства, но и по своему уровню благоустройства может соперничать с Ботаническим садом. Благодаря поддержке Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова в парке был создан сад с уникальными растениями, что добавляет ему особую ценность и привлекательность.

Приморский парк стал популярной площадкой для проведения спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Здесь созданы комфортные общественные пространства для отдыха горожан, где каждый может найти что-то по душе. В одной из самых ранних построек парка – Ротонде – регулярно проходят концерты, которые собирают множество зрителей. В этом году парк стал местом проведения Большого семейного фестиваля, который длился два дня и включал в себя десятки тематических зон для детей и взрослых, что сделало его настоящим праздником для всей семьи.

Летом 2025 года в Приморском парке прошла международная фотовыставка «Возраста.NET». Эта экспозиция была посвящена активному долголетию и рассказывала истории людей «серебряного возраста» из разных стран, вдохновляя всех на здоровый и активный образ жизни. Кроме того, в парке прошел Всероссийский День ходьбы, в котором приняло участие более тысячи любителей этого вида спорта. Участники преодолевали дистанции в три и пять километров, и среди них были не только молодые люди, но и представители старшего поколения, что подчеркивает важность физической активности для всех возрастов.