Петербургских влюбленных приглашают сдать кровь

12 февраля в Санкт-Петербурге состоится традиционная донорская акция «Поделись кровью - поделись любовью». «Фонд Доноров» приглашает петербуржцев стать донорами в День всех влюбленных и поделиться самыми теплыми чувствами с пациентами городских больниц.
Всех желающих сдать кровь примут в 12 отделениях переливания Санкт-Петербурга, среди которых ПСПбГМУ им. Павлова, Клинический центр им. Л. Г. Соколова, Мариинская больница, НМИЦ им. В.А. Алмазова и другие. Кроме того, в рамках акции петербуржцы смогут внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга в донорском отделе Городской больницы №15.
На пунктах переливания доноров ждет праздничная атмосфера, а в Центре крови Ленинградской области даже готовят традиционные для Дня влюбленных валентинки в благодарность донорам.
Пункты приема доноров:
1. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Приём доноров: понедельник-пятница с 08:30 до 12:00;
Адрес: улица Льва Толстого дом 19 корпус 53, вход с правого крыла здания
Телефон: +7 812 429-24-13
! Предварительная запись обязательна: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor (https://vk.com/away.php?to=http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor&cc_key=)
2. Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова
Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 12.00;
Адрес: проспект Луначарского, дом 47
Телефон: +7 812 558-65-30
3. Городская больница №15
Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 11:00;
Адрес: улица Авангардная, дом 4, корпус 5
! Предварительная запись по телефону обязательна: +7-911-764-58-97
4. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
Приём доноров только с регистрацией в СПб!
Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 12:00;
Адрес: улица Оптиков, дом 54
! Предварительная запись по телефону обязательна: +7 911 003 40 74
5. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова
Приём доноров: понедельник-пятница с 09:30 до 12:30;
Адрес: поселок Песочный, улица Ленинградская, дом 68
Добраться можно от ст. м. «Озерки» – автобус №109, маршрутка №259.
От ст.м. «Проспект Просвещения» – маршрутка №680.
Из Сестрорецка – автобус №315.
Телефон: +7 812 439-95-55 (добавочный 21-25)
6. Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
Приём доноров только с регистрацией в СПб или студенческим билетом (если регистрации нет)!
Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 13:00
Адрес: улица Аккуратова, дом 2
Телефон: +7 812 702-37-46
7. Санкт-Петербургская городская Александровская больница
Приём доноров только с регистрацией в СПб!
Приём доноров: понедельник-пятница с 08:30 до 12:30;
Адрес: пр. Солидарности, 4
Телефон: +7 812-241-26-97
! Обязательна предварительная запись доноров: +7 911 820-02-36
8. Центр крови Ленинградской области, филиал №1
Приём доноров: понедельник-четверг с 09:00 до 13:00, пятница с 09:00 до 12:00;
Адрес: пр. Луначарского, 45, корп.2, главное здание Ленинградской областной клинической больницы, филиал №1.
Телефон: 8(812)-511-09-18
9. Городская больница Святого Великомученика Георгия
! Приём доноров только с регистрацией в СПб и ЛО
Приём доноров: понедельник с 15:00 до 18:00; вторник-пятница с 09:00 до 12:00;
Адрес: Северный пр-т, д. 1
Телефон: Регистратура (812) 576-51-72 и +7(965)074-42-12
10. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31»
Прием доноров осуществляется только по предварительной on-line регистрации на сайте больницы (https://vk.com/away.php?to=http://spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html)
Принимают доноров с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС.
Адрес: Проспект Динамо, дом 3
Телефон: +7 812 235-73-81
E-mail: opk31.spb@mail.ru
11. СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
Отделение переливания крови больницы расположено на первом этаже 9 корпуса больницы, слева от лифта.
Приём доноров:
Понедельник-четверг: с 09:00 до 11.30;
Адрес: Литейный проспект, дом 56
Телефон: +7 812 275-74-55
E-mail: 16opk@mail.ru
Сайт (https://vk.com/away.php?to=http://www.mariin.ru/&cc_key=)
12. СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»
Принимают доноров с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС.
Отделение переливания крови расположено на первом этаже больницы, слева от центрального входа в главный корпус.
Приём доноров:
Понедельник: с 15:00 до 19:00;
Вторник: с 09:00 до 11:00;
Среда: с 15:00 до 19:00;
Пятница: с 09:00 до 11:00;
Адрес: улица Вавиловых, дом 14
Телефон: +7 812 555-06-89
E-mail: transfusion@eliz.spb.ru
ВКонтакте (https://vk.com/opk_elizabethhosp)
Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых ОПК регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, а также предварительная запись по телефону или на сайте. Утром необходимо легко позавтракать.
Как подготовиться к донации fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания fonddonorov.ru/protivopokazaniya