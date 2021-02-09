Петербургских влюбленных приглашают сдать кровь

12 февраля в Санкт-Петербурге состоится традиционная донорская акция «Поделись кровью - поделись любовью». «Фонд Доноров» приглашает петербуржцев стать донорами в День всех влюбленных и поделиться самыми теплыми чувствами с пациентами городских больниц.

Всех желающих сдать кровь примут в 12 отделениях переливания Санкт-Петербурга, среди которых ПСПбГМУ им. Павлова, Клинический центр им. Л. Г. Соколова, Мариинская больница, НМИЦ им. В.А. Алмазова и другие. Кроме того, в рамках акции петербуржцы смогут внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга в донорском отделе Городской больницы №15.

«Мы проводим донорскую акцию в День влюбленных уже в четвертый раз. Это замечательная возможность вместе со второй половинкой, друзьями или близкими сделать доброе дело. Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нашей акции и поделиться любовью, добрыми эмоциями и позитивом с теми, кто в этом нуждается прямо сейчас», - Марина Францева, соучредитель проекта «Фонд Доноров» Межрегиональной общественной организации «Национальный центр социальной помощи».

На пунктах переливания доноров ждет праздничная атмосфера, а в Центре крови Ленинградской области даже готовят традиционные для Дня влюбленных валентинки в благодарность донорам.

Пункты приема доноров:

1. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

Приём доноров: понедельник-пятница с 08:30 до 12:00;

Адрес: улица Льва Толстого дом 19 корпус 53, вход с правого крыла здания

Телефон: +7 812 429-24-13

! Предварительная запись обязательна: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor (https://vk.com/away.php?to=http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor&cc_key=)

2. Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова

Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 12.00;

Адрес: проспект Луначарского, дом 47

Телефон: +7 812 558-65-30

3. Городская больница №15

Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 11:00;

Адрес: улица Авангардная, дом 4, корпус 5

! Предварительная запись по телефону обязательна: +7-911-764-58-97

4. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова

Приём доноров только с регистрацией в СПб!

Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 12:00;

Адрес: улица Оптиков, дом 54

! Предварительная запись по телефону обязательна: +7 911 003 40 74

5. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова

Приём доноров: понедельник-пятница с 09:30 до 12:30;

Адрес: поселок Песочный, улица Ленинградская, дом 68

Добраться можно от ст. м. «Озерки» – автобус №109, маршрутка №259.

От ст.м. «Проспект Просвещения» – маршрутка №680.

Из Сестрорецка – автобус №315.

Телефон: +7 812 439-95-55 (добавочный 21-25)

6. Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова

Приём доноров только с регистрацией в СПб или студенческим билетом (если регистрации нет)!

Приём доноров: понедельник-пятница с 09:00 до 13:00

Адрес: улица Аккуратова, дом 2

Телефон: +7 812 702-37-46

7. Санкт-Петербургская городская Александровская больница

Приём доноров только с регистрацией в СПб!

Приём доноров: понедельник-пятница с 08:30 до 12:30;

Адрес: пр. Солидарности, 4

Телефон: +7 812-241-26-97

! Обязательна предварительная запись доноров: +7 911 820-02-36

8. Центр крови Ленинградской области, филиал №1

Приём доноров: понедельник-четверг с 09:00 до 13:00, пятница с 09:00 до 12:00;

Адрес: пр. Луначарского, 45, корп.2, главное здание Ленинградской областной клинической больницы, филиал №1.

Телефон: 8(812)-511-09-18

9. Городская больница Святого Великомученика Георгия

! Приём доноров только с регистрацией в СПб и ЛО

Приём доноров: понедельник с 15:00 до 18:00; вторник-пятница с 09:00 до 12:00;

Адрес: Северный пр-т, д. 1

Телефон: Регистратура (812) 576-51-72 и +7(965)074-42-12

10. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31»

Прием доноров осуществляется только по предварительной on-line регистрации на сайте больницы (https://vk.com/away.php?to=http://spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html )

Принимают доноров с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС.

Адрес: Проспект Динамо, дом 3

Телефон: +7 812 235-73-81

E-mail: opk31.spb@mail.ru

11. СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»

Отделение переливания крови больницы расположено на первом этаже 9 корпуса больницы, слева от лифта.

Приём доноров:

Понедельник-четверг: с 09:00 до 11.30;

Адрес: Литейный проспект, дом 56

Телефон: +7 812 275-74-55

E-mail: 16opk@mail.ru

Сайт (https://vk.com/away.php?to=http://www.mariin.ru/&cc_key=)

12. СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Принимают доноров с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС.

Отделение переливания крови расположено на первом этаже больницы, слева от центрального входа в главный корпус.

Приём доноров:

Понедельник: с 15:00 до 19:00;

Вторник: с 09:00 до 11:00;

Среда: с 15:00 до 19:00;

Пятница: с 09:00 до 11:00;

Адрес: улица Вавиловых, дом 14

Телефон: +7 812 555-06-89

E-mail: transfusion@eliz.spb.ru

ВКонтакте (https://vk.com/opk_elizabethhosp )

Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых ОПК регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, а также предварительная запись по телефону или на сайте. Утром необходимо легко позавтракать.

Как подготовиться к донации fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания fonddonorov.ru/protivopokazaniya