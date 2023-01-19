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Питерец.ру » Общество » В Смольном прошло награждение руководителей медицинских учреждений и общественных деятелей Петербурга

В Смольном прошло награждение руководителей медицинских учреждений и общественных деятелей Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Смольном прошло награждение руководителей медицинских учреждений и общественных деятелей Санкт‑Петербурга

За высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности по поручению Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова, вице-губернатор Олег Эргашев наградил руководителей медицинских учреждений и общественных деятелей Санкт‑Петербурга.

Памятные знаки «350 лет Петру Великому» и комплект медалей с изображением гербов 10 городов, основанных по царскому указу, поздравительные адреса от Губернатора и благодарственные письма от вице-губернатора были вручены главному врачу СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина» Денису Гусеву, главному врачу СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» Сергею Петрову, председателю Санкт‑Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорю Курдину.

Поздравительные адреса от Губернатора Санкт‑Петербурга и благодарности от вице-губернатора адресованы главному врачу СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» Андрею Отмахову и главному врачу СПб ГБУЗ «Городская больница № 14» Ирине Хохловой.

Благодарственными письмами от вице-губернатора за многолетний добросовестный труд и высочайший профессионализм отмечены главный врач СПб ГКУЗ «Туберкулезный санаторий «Дружба» Виктор Степанов, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 38» им. Н.А. Семашко» Александр Панфиленко, главный врач СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» Александр Фалинский, начальник Отдела закупок Комитета по здравоохранению Татьяна Максименкова, начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Людмила Мелентьева.

«Сегодня мы чествуем врачей и общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие системы здравоохранения и общественную жизнь Санкт‑Петербурга. Ваша работа высоко оценена жителями нашего города. Медицинские организации третий год работают в непростых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией и проведения специальной военной операции. Благодарю каждого из вас и поздравляю с заслуженными наградами», - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.
Источник: Администрация Петербурга
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