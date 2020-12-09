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Питерец.ру » Общество » Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом

Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
«Фонд Доноров» приглашает петербуржцев на день рождения

«Фонд Доноров» приглашает петербуржцев на день рождения. Поздравить проект с праздником можно будет 15 декабря, сдав кровь на одном из семи отделений переливания крови Санкт-Петербурга. 

«Фонду Доноров» 13 декабря исполняется 12 лет. По традиции, в честь этого праздника в Петербурге состоится донорская акция в отделениях переливания, которые больше всего нуждаются в помощи доноров. Так любой желающий сможет не только отметить день рождения проекта, но и поддержать пациентов городских больниц. Ведь близится один из самых трудных периодов для Службы крови - праздничный сезон. В то время как потребность в крови только увеличивается, активность доноров снижается.  

«Уже больше 10 лет мы помогаем Службе крови города. Казалось бы, можно уже и привыкнуть, но каждый год нам удается сделать что-то новое и интересное. И каждый год день рождения - это особенный день, который нам хочется проводить среди любимых волонтеров и доноров. И поэтому самый желанный и важный подарок для нас - это полные коридоры отделений переливания крови, регулярное пополнение городских донорских запасов», - подчеркнула соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева. 

В этом году отметить день рождения «Фонда Доноров» можно будет на семи пунктах переливания крови в разных районах города. Пять отделений примут доноров как с регистрацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так и без. Среди них: ПСПбГМУ им. Павлова, Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, Мариинская больница, Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого, Центр крови Ленинградской области. С регистрацией только в Санкт-Петербурге примет желающих Городской клинический онкологический диспансер и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова.

Во всех учреждениях строго соблюдаются предписанные правила безопасности.
Донор может выбрать удобное по расположению отделение, но перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма (некоторые ОПК принимают только по предварительной записи в группе «Фонда Доноров»: https://vk.com/fonddonorov либо на сайте отделения переливания крови.  Для комфортной организации мероприятия, «Фонд Доноров» просит оставить контактные данные перед посещением ОПК для своевременного оповещения: https://forms.gle/djfCwdNMsg2xm6FX6
Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Адреса отделений переливания крови: 

  • ПСПбГМУ им. Павлова | ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53 (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor). Время приема: 08:30 - 12:00;
  • Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова | пр-т Луначарского, д. 47. Время приема: 09:00 – 12:00
  • Городской клинический онкологический диспансер | пр-т Ветеранов, д. 56 (только с регистрацией СПб). Время приема: 09:00 - 11:00
  • Мариинская больница, Литейный пр-т, д. 56 (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 275-74-55 с 9.00 до 18.00 включая выходные, желательно иметь регистрацию СПб). Время приема: 09:00 – 12:00
  • Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого | м. Площадь Ленина, Пискаревский пр., д.47, пав.26, 1 этаж. Время приема: 10:00 - 12:30
  • Центр крови Ленинградской области | пр-т Луначарского, д. 45 корп.2. Время приема: 09:00 - 13:00
  • Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова | улица Оптиков, дом 54 | Время приема: 09:00 - 12:00. 
Источник: Фонд Доноров
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