Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом

«Фонд Доноров» приглашает петербуржцев на день рождения. Поздравить проект с праздником можно будет 15 декабря, сдав кровь на одном из семи отделений переливания крови Санкт-Петербурга.

«Фонду Доноров» 13 декабря исполняется 12 лет. По традиции, в честь этого праздника в Петербурге состоится донорская акция в отделениях переливания, которые больше всего нуждаются в помощи доноров. Так любой желающий сможет не только отметить день рождения проекта, но и поддержать пациентов городских больниц. Ведь близится один из самых трудных периодов для Службы крови - праздничный сезон. В то время как потребность в крови только увеличивается, активность доноров снижается.

«Уже больше 10 лет мы помогаем Службе крови города. Казалось бы, можно уже и привыкнуть, но каждый год нам удается сделать что-то новое и интересное. И каждый год день рождения - это особенный день, который нам хочется проводить среди любимых волонтеров и доноров. И поэтому самый желанный и важный подарок для нас - это полные коридоры отделений переливания крови, регулярное пополнение городских донорских запасов», - подчеркнула соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева.

В этом году отметить день рождения «Фонда Доноров» можно будет на семи пунктах переливания крови в разных районах города. Пять отделений примут доноров как с регистрацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так и без. Среди них: ПСПбГМУ им. Павлова, Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, Мариинская больница, Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого, Центр крови Ленинградской области. С регистрацией только в Санкт-Петербурге примет желающих Городской клинический онкологический диспансер и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова.

Во всех учреждениях строго соблюдаются предписанные правила безопасности.

Донор может выбрать удобное по расположению отделение, но перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма (некоторые ОПК принимают только по предварительной записи в группе «Фонда Доноров»: https://vk.com/fonddonorov либо на сайте отделения переливания крови. Для комфортной организации мероприятия, «Фонд Доноров» просит оставить контактные данные перед посещением ОПК для своевременного оповещения: https://forms.gle/djfCwdNMsg2xm6FX6

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Адреса отделений переливания крови: