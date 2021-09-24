Объезд Невского района совершили Александр Беглов и Михаил Романов

Инспекционную поездку по Невскому району осуществили губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов и депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Безымянный сквер на проспекте Большевиков стал первой точкой объезда. На территории сквера начинается финальный этап благоустройства. Михаил Романов участвовал в подготовке проекта, содействовал проектированию современного освещения сквера. Александр Беглов отметил, что это хороший пример взаимодействия разных уровней и ветвей власти в Санкт-Петербурге. Парламентарий же подчеркнул, что при создании новых общественных пространств систему освещения и ее ввод сразу по окончании работ по благоустройству необходимо планировать сразу, чтобы площадки, парки и скверы не оставались без подсветки.

Еще одной точкой посещения инспекции стала площадка на Дальневосточном проспекте, где находится золоотвал. Проблемой рекультивации золоотвала Михаил Романов занимается уже давно, неоднократно проводил межведомственные совещания с целью активизации необходимых рекультивационных работ межведомственные совещания с участием профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, прокуратуры и Росприроднадзора, а также Администрации района. Полностью золоотвал должен быть ликвидирован до конца 2021 года, а затем благоустроен.

Александр Беглов и Михаил Романов побывали также в библиотеке № 1 им. Н. К. Крупской СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система» на Октябрьской набережной – одной из старейших библиотек города, а также на двух стройплощадках, где возводятся здания новых поликлиник. Губернатор и парламентарий отметили, что графики введения поликлиник в эксплуатацию не должны быть сорваны, потому что жители Невского района очень ждут этих объектов.