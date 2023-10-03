В Адмиралтейском районе завершается благоустройство сквера имени Лидии Клемент

В Адмиралтейском районе Петербурга завершается реставрация сквера имени советской эстрадной певицы Лидии Клемент, расположенного на пересечении Подольской и Верейской улиц. Новое общественное пространство создаётся в рамках реализации Народной программы «Единой России» — в проектировании принимали непосредственное участие жители района.

Руководитель петербургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский в очередной раз посетил сквер и отметил, что он получается уютным и по-настоящему ленинградским.

«Лидия Клемент – наш юный, рано ушедший, но очень добрый и живущий и в памяти многих голосЛенинграда. Получилось очень тепло, уютно, по-домашнему. Думаю, что жители оценят этот парк. Детишки, их родители, бабушки и дедушки будут приходить сюда и проводить время с удовольствием. В центре города не так много мест, где можно отдохнуть от суеты среди зелени. Поэтому каждый такой уголокважно и нужно благоустроить с максимальным использованием пространства для отдыха жителей», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в сквере запланирована установка малой архитектурной формы в виде грампластинки, которая будет напоминать о прославленной певице.

«Мы знаем, что ее дочь уехала за границу в 1998 году. Я подумал, что в век соцсетей было бы неплохо разыскать ее и показать, что Ленинград, Петербург помнит и чтит ее маму. Думаю, что ей будет очень приятно», — подчеркнул Сергей Боярский.

Секретарь Адмиралтейского районного отделения «Единой России» Полина Бабаева рассказала, что работы в сквере проходят под наблюдением активистов партии.

«Контроль ведётся в ходе мониторинга реализации Народной программы «Единой России». Уже установлены почти все элементы детского игрового оборудования, мостятся дорожки. Уверена, что следующей весной этот сад расцветет уже новыми красками. Прежде всего мы рассчитываем привлечь сюда детей с мамами, школьников. Для нас важно воспитывать в ребятах знание и уважение к нашей истории, чтобы они знали, что в доме по соседству жила певица Лидия Клемент. Сквер назван ее именем, хочется, чтобы ее творчество, творчество советских музыкантов, композиторов и исполнителей передавалось из поколения в поколение», — сказала Полина Бабаева.

В сквере Лидии Клемент в ходе благоустройства устанавливают новые мачты освещения и скамейки. Детскую площадку полностью реконструируют. На территории общественного пространства высадилиновые деревья разных пород и более 1000 кустарников.