ента новостей

15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы

Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке Кольцевой автодороги (КАД) между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на протяжении месяца будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением дорожных работ.

Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что с 12 по 30 октября будет временно закрыто движение по первой и второй полосам моста, проходящего над железнодорожными путями, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в связи с локальным восстановлением напыляемой гидроизоляции. На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будут проводиться на 40-м километре внешнего кольца КАД.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари дежурного освещения. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский также отметил, что работы будут проводиться круглосуточно, в три смены. Однако сроки выполнения работ могут быть пересмотрены в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-05-2025, 15:37
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
22-06-2025, 17:12
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
7-05-2025, 16:37
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
23-06-2025, 15:13
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют две полосы
20-06-2025, 15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
10-07-2025, 12:34
На КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Сегодня, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
7-10-2025, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
Наверх