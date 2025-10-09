Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке Кольцевой автодороги (КАД) между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на протяжении месяца будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением дорожных работ.

Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что с 12 по 30 октября будет временно закрыто движение по первой и второй полосам моста, проходящего над железнодорожными путями, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в связи с локальным восстановлением напыляемой гидроизоляции. На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будут проводиться на 40-м километре внешнего кольца КАД.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари дежурного освещения. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский также отметил, что работы будут проводиться круглосуточно, в три смены. Однако сроки выполнения работ могут быть пересмотрены в зависимости от погодных условий.