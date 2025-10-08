ента новостей

12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион

На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Красносельском районе Петербурга открыт новый спортивный многофункциональный стадион

На Петергофском шоссе, в районе, который ранее занимал Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ), был открыт новый спортивный многофункциональный стадион. Этот проект стал результатом длительной работы, начатой в 2020 году, когда начались подготовительные мероприятия и благоустройство данной территории. В 2023 году стартовали работы по обустройству самой арены, что стало важным шагом к завершению проекта. На реализацию этого масштабного спортивного комплекса было выделено свыше 400 миллионов рублей, что подчеркивает значимость данного объекта для города и его жителей.

Новый спортивный комплекс полностью соответствует международным стандартам, что делает его привлекательным не только для местных жителей, но и для спортсменов, представляющих различные спортивные дисциплины. В его состав входят такие объекты, как футбольное поле, хоккейная коробка, площадки для игры в волейбол, а также беговые дорожки, которые рассчитаны на дистанции до 110 метров и до 400 метров. Кроме того, предусмотрена полоса препятствий, сертифицированная в соответствии с требованиями Министерства обороны Российской Федерации. Мобильные трибуны, способные вместить до 1100 человек, обеспечивают комфортное размещение зрителей во время соревнований.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность создания условий для развития массового спорта, отметив, что это одна из ключевых задач, поставленных перед правительством страны Президентом России. Он также добавил, что город активно работает над тем, чтобы обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для всех жителей. Новый стадион, расположенный в Красносельском районе, служит примером создания общедоступных спортивных площадок, которые будут востребованы как для тренировок любителей спорта, так и для проведения соревнований всероссийского уровня.

Согласно одному из десяти приоритетов городского развития под названием «Здоровье петербуржцев», до 2030 года планируется обеспечить доступной инфраструктурой для занятий физической культурой и спортом не менее 75% населения города. В рамках этой инициативы также намечено строительство 20 многофункциональных спортивных комплексов, а также капитальный ремонт более 400 спортивных площадок, расположенных во дворах жилых домов. Это позволит создать комфортные условия для занятий спортом и физической культурой для всех желающих, что, безусловно, положительно скажется на здоровье и активном образе жизни петербуржцев.

Таким образом, открытие нового стадиона на Петергофском шоссе – это не просто строительство спортивного объекта, а важный шаг к формированию здорового и активного общества, где каждый сможет найти возможность для занятия спортом и укрепления своего здоровья.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-08-2025, 15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
19-11-2024, 14:40
Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея
27-03-2023, 16:53
В этом году в Петербурге введут в строй СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта
27-12-2014, 15:36
Конькобежный стадион откроют на полгода позже
27-02-2023, 18:59
Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном
11-12-2023, 18:05
В Красносельском районе построят новую школу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
7-10-2025, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
7-10-2025, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
Наверх