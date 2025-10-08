На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион

На Петергофском шоссе, в районе, который ранее занимал Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ), был открыт новый спортивный многофункциональный стадион. Этот проект стал результатом длительной работы, начатой в 2020 году, когда начались подготовительные мероприятия и благоустройство данной территории. В 2023 году стартовали работы по обустройству самой арены, что стало важным шагом к завершению проекта. На реализацию этого масштабного спортивного комплекса было выделено свыше 400 миллионов рублей, что подчеркивает значимость данного объекта для города и его жителей.

Новый спортивный комплекс полностью соответствует международным стандартам, что делает его привлекательным не только для местных жителей, но и для спортсменов, представляющих различные спортивные дисциплины. В его состав входят такие объекты, как футбольное поле, хоккейная коробка, площадки для игры в волейбол, а также беговые дорожки, которые рассчитаны на дистанции до 110 метров и до 400 метров. Кроме того, предусмотрена полоса препятствий, сертифицированная в соответствии с требованиями Министерства обороны Российской Федерации. Мобильные трибуны, способные вместить до 1100 человек, обеспечивают комфортное размещение зрителей во время соревнований.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность создания условий для развития массового спорта, отметив, что это одна из ключевых задач, поставленных перед правительством страны Президентом России. Он также добавил, что город активно работает над тем, чтобы обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для всех жителей. Новый стадион, расположенный в Красносельском районе, служит примером создания общедоступных спортивных площадок, которые будут востребованы как для тренировок любителей спорта, так и для проведения соревнований всероссийского уровня.

Согласно одному из десяти приоритетов городского развития под названием «Здоровье петербуржцев», до 2030 года планируется обеспечить доступной инфраструктурой для занятий физической культурой и спортом не менее 75% населения города. В рамках этой инициативы также намечено строительство 20 многофункциональных спортивных комплексов, а также капитальный ремонт более 400 спортивных площадок, расположенных во дворах жилых домов. Это позволит создать комфортные условия для занятий спортом и физической культурой для всех желающих, что, безусловно, положительно скажется на здоровье и активном образе жизни петербуржцев.

Таким образом, открытие нового стадиона на Петергофском шоссе – это не просто строительство спортивного объекта, а важный шаг к формированию здорового и активного общества, где каждый сможет найти возможность для занятия спортом и укрепления своего здоровья.