ента новостей

16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»

В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» построит стадион на улице Аккуратова 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил официальный документ, постановление Правительства города, о передаче земельного участка под строительство крупного спортивного объекта. Этот участок, расположенный в Приморском районе, в муниципальном округе Комендантский аэродром, на улице Аккуратова (участок 7а), станет местом возведения масштабного спортивного комплекса, получившего название «Олимпийские надежды». Проект реализуется Фондом поддержки социальных инициатив «Газпрома», что подчеркивает значимость инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс будет функционировать круглогодично и предложит горожанам широкий спектр возможностей для занятий спортом. В его состав войдет современное футбольное поле с качественным покрытием, подходящим для проведения тренировок и соревнований различного уровня. Помимо футбольного поля, комплекс будет оснащен многофункциональной спортивной площадкой, предназначенной для занятий различными видами спорта, от баскетбола и волейбола до игры в стритбол и других уличных игр. Также проект предусматривает наличие легкоатлетического сектора, оборудованного в соответствии с современными стандартами, позволяющего проводить тренировки по легкой атлетике на высоком уровне.

Центральным элементом комплекса станет просторный и многофункциональный спортивный зал, предназначенный для тренировок по командным видам спорта. Этот зал будет оснащен современным оборудованием и оборудован открытыми мобильными трибунами, обеспечивая возможность проведения соревнований и демонстрационных выступлений. Для удобства спортсменов и персонала в состав комплекса также войдет административно-бытовой блок, включающий в себя раздевалки, душевые, тренерские комнаты, а также помещения для административного персонала и технического обслуживания.

Строительство «Олимпийских надежд» планируется завершить в течение 48 месяцев. Земельный участок предоставляется Фонду «Газпрома» на условиях аренды с инвестиционными обязательствами, что означает, что компания обязуется вложить собственные средства в создание объекта. По окончании строительства готовый спортивный комплекс будет передан в безвозмездное пользование городу Санкт-Петербургу, став ценным приобретением для местного сообщества и важным элементом спортивной инфраструктуры города. Это значительно расширит возможности для жителей Приморского района заниматься спортом, способствуя здоровому образу жизни и развитию спорта среди молодежи. Проект "Олимпийские надежды" демонстрирует эффективное сотрудничество бизнеса и власти в интересах развития спортивной инфраструктуры и повышения качества жизни населения города. Данный проект – яркий пример социально ответственного бизнеса и вклада корпораций в развитие спорта в Санкт-Петербурге. Масштабность и многофункциональность спортивного комплекса "Олимпийские надежды" обеспечит доступ к занятиям спортом для широкого круга жителей города, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-02-2023, 18:59
Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном
25-12-2012, 14:35
Накануне католического Рождества в городе Ломоносов компания «Газпром» торжественно открыла современный физкультурно-оздоровительный комплекс
19-11-2024, 14:40
Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея
11-12-2023, 18:05
В Красносельском районе построят новую школу
28-12-2020, 19:38
В Ленобласти построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс
1-03-2023, 17:06
В Гатчине открылся новый спортивный зал гимнастики «Олимпиец»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
Вчера, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх