В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил официальный документ, постановление Правительства города, о передаче земельного участка под строительство крупного спортивного объекта. Этот участок, расположенный в Приморском районе, в муниципальном округе Комендантский аэродром, на улице Аккуратова (участок 7а), станет местом возведения масштабного спортивного комплекса, получившего название «Олимпийские надежды». Проект реализуется Фондом поддержки социальных инициатив «Газпрома», что подчеркивает значимость инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс будет функционировать круглогодично и предложит горожанам широкий спектр возможностей для занятий спортом. В его состав войдет современное футбольное поле с качественным покрытием, подходящим для проведения тренировок и соревнований различного уровня. Помимо футбольного поля, комплекс будет оснащен многофункциональной спортивной площадкой, предназначенной для занятий различными видами спорта, от баскетбола и волейбола до игры в стритбол и других уличных игр. Также проект предусматривает наличие легкоатлетического сектора, оборудованного в соответствии с современными стандартами, позволяющего проводить тренировки по легкой атлетике на высоком уровне.

Центральным элементом комплекса станет просторный и многофункциональный спортивный зал, предназначенный для тренировок по командным видам спорта. Этот зал будет оснащен современным оборудованием и оборудован открытыми мобильными трибунами, обеспечивая возможность проведения соревнований и демонстрационных выступлений. Для удобства спортсменов и персонала в состав комплекса также войдет административно-бытовой блок, включающий в себя раздевалки, душевые, тренерские комнаты, а также помещения для административного персонала и технического обслуживания.

Строительство «Олимпийских надежд» планируется завершить в течение 48 месяцев. Земельный участок предоставляется Фонду «Газпрома» на условиях аренды с инвестиционными обязательствами, что означает, что компания обязуется вложить собственные средства в создание объекта. По окончании строительства готовый спортивный комплекс будет передан в безвозмездное пользование городу Санкт-Петербургу, став ценным приобретением для местного сообщества и важным элементом спортивной инфраструктуры города. Это значительно расширит возможности для жителей Приморского района заниматься спортом, способствуя здоровому образу жизни и развитию спорта среди молодежи. Проект "Олимпийские надежды" демонстрирует эффективное сотрудничество бизнеса и власти в интересах развития спортивной инфраструктуры и повышения качества жизни населения города. Данный проект – яркий пример социально ответственного бизнеса и вклада корпораций в развитие спорта в Санкт-Петербурге. Масштабность и многофункциональность спортивного комплекса "Олимпийские надежды" обеспечит доступ к занятиям спортом для широкого круга жителей города, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.