В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение

Государственное автономное учреждение "Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга" (ГАТИ) информирует о масштабных планах по ремонту дорожного покрытия и инженерных сетей в различных районах города с 11 по 15 августа, а также о продлевающихся ограничениях движения транспорта. Эти работы коснутся нескольких районов и потребуют от водителей внимательного изучения объездных путей и планирования своих маршрутов.

Адмиралтейский район:

В период с 7 по 14 августа на Старо-Петергофском проспекте, от набережной Обводного канала до Курляндской улицы, будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Это приведёт к частичному ограничению движения транспорта. Особое внимание следует обратить на 13 августа, когда на Курляндской улице, в створе Старо-Петергофского проспекта (нечётная сторона), будет полное закрытие движения на весь день. ГАТИ предлагает следующий объездной маршрут: Рижский проспект, улица Циолковского, набережная Обводного канала, улица Степана Разина, набережная реки Фонтанки, Курляндская улица, Либавский переулок. Это достаточно сложный объезд, требующий дополнительного времени и внимания к дорожной разметке. Водителям рекомендуется заблаговременно ознакомиться с маршрутом и учитывать возможные пробки в часы пик. Необходимо учитывать, что данный объезд может быть не оптимальным для всех типов транспортных средств, особенно крупногабаритных.

Кроме того, с 11 августа по 10 сентября запланирована реконструкция теплосети на Подъездном переулке, в створе набережной Обводного канала. Это приведёт к полному закрытию движения на указанном участке с 11 августа по 6 сентября. С 12 августа по 10 сентября будет также ограничено движение по набережной Обводного канала от Введенского канала до улицы Константина Заслонова. В качестве объезда предлагается следующий маршрут: набережная Обводного канала, Введенский канал, Загородный проспект, Звенигородская улица, Подъездной переулок, улица Марата. Этот объезд также предполагает значительное увеличение времени в пути и, по всей видимости, будет сопровождаться ухудшением дорожной ситуации в указанных районах. Рекомендуется использовать альтернативные маршруты, если это возможно.

Калининский район:

С 13 августа по 11 октября будет ограничено движение транспорта на Полюстровском проспекте от площади Калинина до Чугунной улицы в связи с прокладкой инженерных сетей. Продолжительность этих работ значительная, и водителям, планирующим движение в этом районе, следует учитывать возможные заторы и выбирать альтернативные маршруты.

Кировский район:

В ночное время с 13 по 14 августа на перекрестке улицы Зенитчиков и проспекта Стачек будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дорожного покрытия. Сквозное движение по улице Зенитчиков через перекресток будет закрыто. Объездной маршрут включает в себя следующие улицы: Краснопутиловская улица, улица Зайцева, дорога на Турухтанные Острова, Кронштадтская улица, Корабельная улица, Комсомольская площадь, проспект Стачек, улица Зенитчиков, проспект Маршала Жукова, Портовая улица, улица Червонного Казачества, Автовская улица, улица Маринеско. Этот объезд довольно сложен и протяжен, поэтому рекомендуется планировать поездки в это время с учетом возможных задержек. Напоминаем, что до 30 августа ограничено движение по проспекту Стачек от Комсомольской площади до транспортного путепровода над Портовой улицей, включая боковой проезд проспекта Стачек у дома 59 и перекрестки. Это значительно усложняет дорожную ситуацию в этом районе.

Красносельский район:

С 11 августа по 7 сентября на проспекте Красных Командиров в Красном Селе, от улицы Первого Мая до проспекта Двадцать Пятого Октября, будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Движение будет ограничено с поэтапным закрытием выездов с прилегающих улиц.

Московский район:

С 11 по 15 августа на Внуковской улице, от Пулковского шоссе до Шереметьевской улицы, будет ограничено движение из-за ремонта инженерных сетей.

Центральный район:

В связи с ремонтом дорожного покрытия Невского проспекта, от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания (с 13 по 27 августа), 13 и 14 августа будет полностью закрыто движение по Невскому проспекту от набережной реки Мойки до Садовой улицы. Для объезда в направлении Дворцового моста предлагается маршрут: Невский проспект, Садовая улица, Гороховая улица, Адмиралтейский проспект. Это существенно изменит привычные маршруты движения в центре города, и водителям необходимо быть готовыми к большим задержкам и выбирать альтернативные пути.

ГАТИ рекомендует водителям учитывать все вышеперечисленные ограничения движения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек. Следует регулярно проверять актуальную информацию о дорожной обстановке, используя официальные источники и навигационные приложения.