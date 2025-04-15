На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на путепроводе, который расположен над основным ходом КАД, в районе транспортной развязки на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет введено ограничение пропускной способности.
«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции в период с 21 апреля по 6 мая будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Путепровод расположен на 9 километре КАД. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
«Дорожные работы будут производиться на путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД, в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа, в начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. Будет выполнено фрезерование старого асфальтобетона, разборка защитного слоя бетона, демонтаж старой гидроизоляции, подготовка поверхности, напыление новой гидроизоляции, укладка литого асфальтобетона, укладка верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона» - добавил Пузыревский.