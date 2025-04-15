На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на путепроводе, который расположен над основным ходом КАД, в районе транспортной развязки на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции в период с 21 апреля по 6 мая будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Путепровод расположен на 9 километре КАД. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).