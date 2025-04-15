ента новостей

18:52
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение
18:50
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
15:16
Губернатор Ленобласти утвердил новые премии спортсменам и тренерам
14:54
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
14:49
В Петербурге прошла акция в честь 83-й годовщины пуска блокадного трамвая
14:13
В Невском районе поймали «шутника», угрожавшего пистолетом 17-летней сотруднице фудкорта
12:18
В Петербурге поймали курьера - иностранца, подозреваемого в обмане двух пенсионерок
11:45
В центре Петербурга задержали стрелка из пневматики в парадной на Старорусской улице
11:01
В Госдуме рассказали, как будут работать нормы с самозапретом на оформление сим-карт и отказом от спама
10:59
На трассе А-120 в посёлке Войсковицы полностью перекроют движение железнодорожном переезде
10:49
На улице Коллонтай в ресторане быстрого питания посетитель приставил пистолет к голове девушки
10:12
Каковы сроки накопления на квартиру в Петербурге?
09:53
На улице Замшина избили и ограбили подростка
09:51
В СПб поддерживают оборонные предприятия
09:50
В Петербурге ищут похитителя браслета из ювелирного салона
09:19
Жители СПб ищут подработку из-за нехватки денег
09:07
Охрана редких видов в Петербурге: принимаются новые меры
19:33
Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» в Филармонии
18:39
Баскетбольный «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ, одержав на финише двадцатую подряд победу в матче с «Астаной»
15:03
В Эрмитаже заместитель директора Росгвардии вручил госнаграды росгвардейцам-участникам СВО
13:29
В Петербурге готовятся к запуску фонтанов в новом сезоне
13:17
В Госдуме назвали самые актуальные схемы мошенников с сервисами кикшеринга и каршеринга
13:07
В Гатчине ищут стрелявшего из газового пистолета в автобусе
13:01
В Волхове дорожный конфликт закончился больницей для молодого парня
12:49
На Белградской улице мужчину ударили молотком по голове
12:44
В Петербурге поймали подозреваемого в кражах в доме по 5-му Предпортовому проезду
11:04
Конфликт посетителей ресторана на Южной дороге закончился поножовщиной
10:57
На проспекте Большевиков избили и ограбили таксиста
10:16
Сколько тратят петербуржцы?
10:13
На Торжковской улице в ДТП пострадали четыре человека.
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение

На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на путепроводе, который расположен над основным ходом КАД, в районе транспортной развязки на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции в период с 21 апреля по 6 мая будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Путепровод расположен на 9 километре КАД. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД, в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа, в начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. Будет выполнено фрезерование старого асфальтобетона, разборка защитного слоя бетона, демонтаж старой гидроизоляции, подготовка поверхности, напыление новой гидроизоляции, укладка литого асфальтобетона, укладка верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-09-2024, 14:56
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение
7-06-2023, 10:16
На подъезде к Выборгу введут реверсивное движение
4-09-2023, 11:56
На путепроводе над КАД в районе Челябинской улицы введут реверсивное движение
20-05-2020, 16:17
На КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движени
16-05-2023, 12:19
На федеральной трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти введут реверсивное движение
9-10-2021, 12:48
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:13
На Торжковской улице в ДТП пострадали четыре человека.
Вчера, 10:06
На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил женщину
11-04-2025, 09:47
На улице Рихарда Зорге иномарка сбила 10-летнего мальчика
11-04-2025, 09:44
На улице Симонова автобус сбил 10-летнюю девочку
Наверх