На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на путепроводе который расположен над основным ходом автомобильной дорогиобщего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), в районе транспортной развязкина пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции в период с 2 по 31 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Путепровод расположен на 9 километре КАД. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Дорожные работы будут производиться на путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскуюдорогу через КАД, в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа, в начале производятся работы на одной половине проезжей частипутепровода, затем на другой. Будет выполнено фрезерование старого асфальтобетона, разборка защитного слоя бетона, демонтаж старой гидроизоляции, подготовка поверхности, напыление новой гидроизоляции, укладка литого асфальтобетона, укладка верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.