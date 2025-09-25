ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи

Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Госдума отклонила законопроект о внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О связи»

В Государственной Думе отклонили проект закона о корректировке статьи 46 Федерального закона "О связи". Данный законопроект касался обязанностей операторов связи по информированию пользователей об аннулировании контракта и последующем изъятии номера.

Согласно законопроекту, операторы сотовой связи обязывались предупреждать абонентов о прекращении действия договора и изъятии номера минимум за десять суток до указанной даты. В качестве альтернативных каналов уведомления предлагались портал "Госуслуги", электронная почта и личный кабинет пользователя.

Однако, как заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, подобные меры фактически дублируют существующие законодательные нормы и не предоставляют гражданам дополнительных гарантий.

"Предложенный законопроект не решает существующих проблем и в значительной степени повторяет действующие правила. Уже существующий порядок уведомления абонентов при расторжении договора и изъятии номера прописан в Федеральном законе "О связи". В соответствии с законом, в случае нарушения абонентом условий контракта или правил оказания услуг, оператор имеет право приостановить обслуживание только после предварительного письменного уведомления. Расторжение договора возможно не ранее чем через шесть месяцев после отправки данного уведомления. Таким образом, механизм защиты прав абонентов уже существует и успешно функционирует. Вносимые изменения создают избыточное регулирование, что может усложнить взаимодействие абонентов с операторами и привести к неразберихе", - отметил Немкин.

Депутат также указал на терминологические несоответствия в законопроекте, такие как использование термина "телефонный номер", отсутствующего в текущей редакции Федерального закона "О связи". Принимая во внимание все указанные замечания, законопроект был отклонен практически единогласно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-09-2025, 15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
20-03-2024, 17:12
При покупке сим-карты нужно проверять историю ее использования, чтобы защитить себя от спама
Вчера, 13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
25-01-2024, 16:10
Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ
26-04-2024, 10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
3-02-2023, 10:28
Российских операторов связи будут штрафовать за предоставление некачественных услуг

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Вчера, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх