Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи

В Государственной Думе отклонили проект закона о корректировке статьи 46 Федерального закона "О связи". Данный законопроект касался обязанностей операторов связи по информированию пользователей об аннулировании контракта и последующем изъятии номера.

Согласно законопроекту, операторы сотовой связи обязывались предупреждать абонентов о прекращении действия договора и изъятии номера минимум за десять суток до указанной даты. В качестве альтернативных каналов уведомления предлагались портал "Госуслуги", электронная почта и личный кабинет пользователя.

Однако, как заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, подобные меры фактически дублируют существующие законодательные нормы и не предоставляют гражданам дополнительных гарантий.

"Предложенный законопроект не решает существующих проблем и в значительной степени повторяет действующие правила. Уже существующий порядок уведомления абонентов при расторжении договора и изъятии номера прописан в Федеральном законе "О связи". В соответствии с законом, в случае нарушения абонентом условий контракта или правил оказания услуг, оператор имеет право приостановить обслуживание только после предварительного письменного уведомления. Расторжение договора возможно не ранее чем через шесть месяцев после отправки данного уведомления. Таким образом, механизм защиты прав абонентов уже существует и успешно функционирует. Вносимые изменения создают избыточное регулирование, что может усложнить взаимодействие абонентов с операторами и привести к неразберихе", - отметил Немкин.

Депутат также указал на терминологические несоответствия в законопроекте, такие как использование термина "телефонный номер", отсутствующего в текущей редакции Федерального закона "О связи". Принимая во внимание все указанные замечания, законопроект был отклонен практически единогласно.