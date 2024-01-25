Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ

В Госдуму внесен законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, предлагается оптимизировать процедуру выявления таких сайтов, наделив Роскомнадзор новыми полномочиями.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовлен для совершенствования и оптимизации механизма защиты авторских прав в интернете, связанного с ограничением доступа к сайтам - «зеркалам» - копиям уже заблокированных «пиратских» сайтов, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас порядок ограничения доступа к «зеркалам» ресурсов пиратов определен статьей Федерального закона от 27 июля 2006 года No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - норма была введена в законодательство с 2017 года. За период ее действия принято порядка 59 тыс. решений о признании сайтов «пиратскими» и ограничении доступа к ним. Начиная с 2020 года, ежегодно выносится более 12 тысяч подобных решений, что свидетельствует о масштабности этой проблемы.
Раз в неделю в среднем крупный пиратский ресурс создает новое „зеркало“ заблокированного сайта. Для этого используют хостинги, принадлежащие американским ИТ-компаниям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. «Поэтому погоня за «пиратами» в сети больше напоминает детскую игру в «прятки», но пираты при этом всегда на шаг впереди. Ситуацию совершенно точно пора менять», - сказал он.
По словам Немкина, в первую очередь, законопроект предлагает упрощение цепочки коммуникации по вопросу признания ресурса копией заблокированного сайта или, проще говоря, «зеркалом».
Кроме того, необходимо закрыть еще один пробел в законодательстве, который возник на фоне дискриминационного поведения ряда поисковых систем, отмечает Немкин.
Для признания ресурса «зеркалом» заблокированного ресурса сейчас установлены следующие критерии: общие признаки внешнего сходства (шаблон, шрифт, цветовая гамма, сходство и расположение элементов, дизайн); наличие на копии заблокированного ресурса такой же информации; совпадение контактных данных; сходство доменных имен и ряд других.
По данным Роскомнадзора, в 2023 году ведомство заблокировало более миллиона ссылок с пиратским контентом. Речь идет о распространении информации с нарушением авторских или смежных прав.