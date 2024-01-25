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Питерец.ру » Общество » Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ

Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Госдуму внесен законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

В Госдуму внесен законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, предлагается оптимизировать процедуру выявления таких сайтов, наделив Роскомнадзор новыми полномочиями.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовлен для совершенствования и оптимизации механизма защиты авторских прав в интернете, связанного с ограничением доступа к сайтам - «зеркалам» - копиям уже заблокированных «пиратских» сайтов, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. 

Сейчас порядок ограничения доступа к «зеркалам» ресурсов пиратов определен статьей Федерального закона от 27 июля 2006 года No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - норма была введена в законодательство с 2017 года. За период ее действия принято порядка 59 тыс. решений о признании сайтов «пиратскими» и ограничении доступа к ним. Начиная с 2020 года, ежегодно выносится более 12 тысяч подобных решений, что свидетельствует о масштабности этой проблемы.

Раз в неделю в среднем крупный пиратский ресурс создает новое „зеркало“ заблокированного сайта. Для этого используют хостинги, принадлежащие американским ИТ-компаниям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. «Поэтому погоня за «пиратами» в сети больше напоминает детскую игру в «прятки», но пираты при этом всегда на шаг впереди. Ситуацию совершенно точно пора менять», - сказал он. 

По словам Немкина, в первую очередь, законопроект предлагает упрощение цепочки коммуникации по вопросу признания ресурса копией заблокированного сайта или, проще говоря, «зеркалом».

«Сейчас этот сложный процесс включает отправку информации о сайте в Минцифры, отправку заключения из Минцифры в Роскомнадзор и владельцу сайта. Далее РКН в течение суток связывается с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем, которые в течение суток после получения от Роскомнадзора уведомления должны ограничить доступ к «зеркалу» «пиратского» ресурса и прекратить выдачу сведений о нем в поисковой системе. Законопроект предлагает передать полномочия по принятию решения о признании сайта «зеркалом» «пиратского» ресурса и направлению такого решения владельцу сайта Роскомнадзору. В результате процесс ограничения доступа к «зеркалам» должен значительно сократиться – максимум до двух суток», - пояснил парламентарий. 

Кроме того, необходимо закрыть еще один пробел в законодательстве, который возник на фоне дискриминационного поведения ряда поисковых систем, отмечает Немкин.

«Сейчас, согласно действующему законодательству, обязанность прекратить в поисковой системе выдачу «зеркал» возлагается исключительно на операторов поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей. Соответственно, если они продолжают работать в Рунете, но прекратили распространять рекламу для россиян, то не подпадают под требования закона. Вносимые изменения позволят распространить обязанность по прекращению выдачи сведений о «зеркалах» в поисковиках на всех, без привязки к распространению или не распространению рекламы для российских потребителей. Таким образом процесс борьбы с пиратами и создаваемыми ими сайтами-«зеркалами» будет значительно оптимизирован», - добавил он. 

Для признания ресурса «зеркалом» заблокированного ресурса сейчас установлены следующие критерии: общие признаки внешнего сходства (шаблон, шрифт, цветовая гамма, сходство и расположение элементов, дизайн); наличие на копии заблокированного ресурса такой же информации; совпадение контактных данных; сходство доменных имен и ряд других. 

По данным Роскомнадзора, в 2023 году ведомство заблокировало более миллиона ссылок с пиратским контентом. Речь идет о распространении информации с нарушением авторских или смежных прав.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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