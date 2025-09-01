В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме

С 1 сентября в Российской Федерации вступили в силу обновленные правила, направленные на противодействие нежелательным рекламным и мошенническим телефонным звонкам. Теперь организации, занимающиеся массовыми обзвонами, обязаны заключать договор с оператором связи, предоставляя ему детальную информацию о своих контактных данных и целях осуществления звонков. Эти сведения автоматически передаются между операторами связи, что позволяет отображать на экране телефона абонента при входящем вызове соответствующую маркировку, указывающую на источник звонка и его предполагаемую цель.

Депутат Государственной Думы Антон Немкин отметил, что термин "массовый вызов" намеренно не имеет строгого определения в законодательстве, чтобы исключить возможность обхода закона злоумышленниками. Однако, под массовыми вызовами следует понимать автоматизированные или полуавтоматизированные звонки от различных организаций, компаний или сервисов, предназначенные для широкой аудитории абонентов с целью предложения услуг, рекламы или других уведомлений. Такие обзвоны могут быть законными, например, напоминания от медицинских учреждений, оповещения от государственных органов или уведомления от банков, но часто применяются для фишинга, социальной инженерии или распространения ложной информации. В некоторых случаях они могут перегружать линии связи, затрудняя работу экстренных служб и бизнеса.

Теперь совершение звонков без соответствующего договора и четко определенной цели запрещено. Компании обязаны указывать оператору связи цели обзвона абонентов, что позволит автоматически маркировать вызовы и информировать абонентов о потенциальном звонке. Граждане также получили возможность через личный кабинет на сайте оператора связи или в мобильном приложении отказаться от массовых вызовов или разрешить звонки только от определенных организаций.

Несмотря на нововведения, необходимо сохранять бдительность, так как мошенники могут пытаться подделывать отображаемые названия и номера. Маркировка является лишь одним из инструментов защиты, поэтому важно не сообщать личные данные и проверять информацию через официальные источники.