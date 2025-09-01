ента новостей

15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:44
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
Питерец.ру » Общество » В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме

В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
С 1 сентября в России начал действовать новый порядок борьбы со спам- и мошенническими звонками.

С 1 сентября в Российской Федерации вступили в силу обновленные правила, направленные на противодействие нежелательным рекламным и мошенническим телефонным звонкам. Теперь организации, занимающиеся массовыми обзвонами, обязаны заключать договор с оператором связи, предоставляя ему детальную информацию о своих контактных данных и целях осуществления звонков. Эти сведения автоматически передаются между операторами связи, что позволяет отображать на экране телефона абонента при входящем вызове соответствующую маркировку, указывающую на источник звонка и его предполагаемую цель.

Депутат Государственной Думы Антон Немкин отметил, что термин "массовый вызов" намеренно не имеет строгого определения в законодательстве, чтобы исключить возможность обхода закона злоумышленниками. Однако, под массовыми вызовами следует понимать автоматизированные или полуавтоматизированные звонки от различных организаций, компаний или сервисов, предназначенные для широкой аудитории абонентов с целью предложения услуг, рекламы или других уведомлений. Такие обзвоны могут быть законными, например, напоминания от медицинских учреждений, оповещения от государственных органов или уведомления от банков, но часто применяются для фишинга, социальной инженерии или распространения ложной информации. В некоторых случаях они могут перегружать линии связи, затрудняя работу экстренных служб и бизнеса.

Теперь совершение звонков без соответствующего договора и четко определенной цели запрещено. Компании обязаны указывать оператору связи цели обзвона абонентов, что позволит автоматически маркировать вызовы и информировать абонентов о потенциальном звонке. Граждане также получили возможность через личный кабинет на сайте оператора связи или в мобильном приложении отказаться от массовых вызовов или разрешить звонки только от определенных организаций.

Несмотря на нововведения, необходимо сохранять бдительность, так как мошенники могут пытаться подделывать отображаемые названия и номера. Маркировка является лишь одним из инструментов защиты, поэтому важно не сообщать личные данные и проверять информацию через официальные источники.

