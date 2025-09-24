На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение

В период с 25 по 30 сентября на 48-м километре КАД, во Всеволожском районе Ленинградской области, будет организовано реверсивное движение транспорта. Данная мера связана с проведением дорожных работ по устранению колейности на путепроводе «Кудрово-Новосергиевка», расположенном над основным ходом КАД в районе Ленинградской улицы, между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе.

По информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на время проведения работ будет введено светофорное регулирование, а скоростной режим ограничен до 50 км/ч. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркнул, что реверсивное движение будет организовано на путепроводе, имеющем по одной полосе в каждом направлении, в то время как на основном ходу КАД никаких ограничений вводиться не планируется.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, дорожные конуса, а также смонтирована система световой сигнализации и светофорные объекты. Организация движения будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой.

По словам Пузыревского, работы будут проводиться поэтапно, начиная с одной половины проезжей части путепровода и затем переходя к другой. Он также отметил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.