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Питерец.ру » Общество » На путепроводе над КАД в районе Челябинской улицы введут реверсивное движение

На путепроводе над КАД в районе Челябинской улицы введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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На путепроводе над КАД в районе Челябинской улицы введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 40 километре (Красногвардейский район) автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на путепроводе расположенном над основным ходом КАД в районе Челябинской улицы, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) будет введено реверсивное движение.

«В связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции в период с 11 сентября по 30 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), установлены светофорные объекты. 

«Работы будут производиться в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.  

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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