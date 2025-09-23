ента новостей

20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО

В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Петербургские депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО в День Ленинградского народного ополчения

23 сентября, в день памяти Ленинградского народного ополчения (ЛАНО), у Мариинского дворца на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга почтили память героев, возложив цветы к памятной табличке, установленной на фасаде здания – месте расположения штаба ополчения в 1941 году. Воздух был пропитан скорбью и почтением к памяти тысяч людей, отважно вставших на защиту родного города в самые тяжелые дни его истории.

Атмосфера мероприятия была пропитана глубоким чувством патриотизма и скорби. Звучали тихие речи, прерываемые лишь шелестом осенних листьев и едва слышным шепотом скорбящих. Каждый присутствующий, будь то опытный политик или обычный петербуржец, ощущал неизбывную связь времен, чувство ответственности перед героическим прошлым и понимание хрупкости мира. Церемония не была помпезной, её скромность лишь подчеркивала величие подвига защитников Ленинграда.

Депутат Александр Ходосок, обращаясь к присутствующим, рассказал о формировании уникального воинского соединения – Ленинградской армии народного ополчения. Он подчеркнул, что ЛАНО – это не просто армия, а воплощение народного единства и самоотверженности. В её рядах оказались люди самых разных профессий: рабочие, инженеры, врачи, учителя, студенты – все, кто, невзирая на возраст и отсутствие военной подготовки, чувствовали необходимость защитить свой город от надвигающейся беды. Эта спонтанная, но невероятно мощная волна патриотизма вылилась в формирование 135-тысячной армии, которая стала надежным щитом для осажденного Ленинграда. Ходосок живописно описал картину подготовки ополченцев: старая, поношенная форма, учения прямо в окопах под огнем врага – все это подчеркивает экстремальные условия, в которых формировалась и действовала армия.

Депутат Марина Шишкина добавила к рассказу замечательные детали. Она напомнила о том, что в рядах ЛАНО служили известные деятели культуры и искусства Ленинграда: народный артист Николай Черкасов, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Игорь Владимиров. Однако основной костяк ополчения составляли простые люди: рабочие Кировского завода и судостроительного завода им. Жданова, студенты и преподаватели Театрального и Библиотечного институтов. Она с горечью и болью в голосе поделилась личным опытом, рассказав о своем деде, числящемся пропавшим без вести. Его судьба, как и судьба многих тысяч ополченцев, до сих пор остаётся неизвестной. Шишкина подчеркнула, что среди 470 000 боевых потерь Ленинградского и Волховского фронтов в 1941-1942 годах, 110 000 человек пропали без вести. Эта ужасающая статистика наглядно демонстрирует масштабы трагедии и подчеркивает важность сохранения памяти о всех, кто отдал жизнь за Ленинград.

Шишкина также подробно описала героические действия ополченцев. Она подтвердила свидетельства очевидцев, рассказав о том, как не имевшие военной подготовки люди сражались с немецко-фашистскими захватчиками с не меньшим мужеством, чем профессиональные солдаты. Рукопашные схватки, самоотверженные подрывы блиндажей, привлечение на себя артиллерийского огня – все это свидетельствовало о беспримерном героизме простых людей, готовых пожертвовать всем ради спасения своего города.

Ополченцы сыграли решающую роль в обороне Ленинграда, особенно на юго-западном направлении. В период с 13 по 23 сентября 1941 года совместные действия регулярных частей Красной Армии и ЛАНО остановили наступление врага на Пулковских высотах, дав городу драгоценное время для подготовки к дальнейшей обороне. Эта неделя стала символом упорства и стойкости ленинградцев, их непреклонной веры в победу. Память о героях Ленинградского народного ополчения должна жить в сердцах многих поколений, напоминая о цепе мужества и самопожертвования, о бесценном вкладе в Великую Победу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-09-2022, 15:08
К мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения возложили цветы
8-05-2023, 15:09
В Петербурге депутаты парламента почтили память бойцов народного ополчения
22-06-2023, 16:02
В Петербурге депутаты почтили память добровольцев Ленинградской армии народного ополчения
22-06-2022, 22:28
Парламентарии возложили цветы к памятной доске, посвящённой Ленинградской армии Народного ополчения
23-09-2024, 13:28
День народного ополчения впервые отмечается в Петербурге
12-09-2023, 10:25
В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
Вчера, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
21-09-2025, 01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
20-09-2025, 14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Наверх