В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО

23 сентября, в день памяти Ленинградского народного ополчения (ЛАНО), у Мариинского дворца на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга почтили память героев, возложив цветы к памятной табличке, установленной на фасаде здания – месте расположения штаба ополчения в 1941 году. Воздух был пропитан скорбью и почтением к памяти тысяч людей, отважно вставших на защиту родного города в самые тяжелые дни его истории.

Атмосфера мероприятия была пропитана глубоким чувством патриотизма и скорби. Звучали тихие речи, прерываемые лишь шелестом осенних листьев и едва слышным шепотом скорбящих. Каждый присутствующий, будь то опытный политик или обычный петербуржец, ощущал неизбывную связь времен, чувство ответственности перед героическим прошлым и понимание хрупкости мира. Церемония не была помпезной, её скромность лишь подчеркивала величие подвига защитников Ленинграда.

Депутат Александр Ходосок, обращаясь к присутствующим, рассказал о формировании уникального воинского соединения – Ленинградской армии народного ополчения. Он подчеркнул, что ЛАНО – это не просто армия, а воплощение народного единства и самоотверженности. В её рядах оказались люди самых разных профессий: рабочие, инженеры, врачи, учителя, студенты – все, кто, невзирая на возраст и отсутствие военной подготовки, чувствовали необходимость защитить свой город от надвигающейся беды. Эта спонтанная, но невероятно мощная волна патриотизма вылилась в формирование 135-тысячной армии, которая стала надежным щитом для осажденного Ленинграда. Ходосок живописно описал картину подготовки ополченцев: старая, поношенная форма, учения прямо в окопах под огнем врага – все это подчеркивает экстремальные условия, в которых формировалась и действовала армия.

Депутат Марина Шишкина добавила к рассказу замечательные детали. Она напомнила о том, что в рядах ЛАНО служили известные деятели культуры и искусства Ленинграда: народный артист Николай Черкасов, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Игорь Владимиров. Однако основной костяк ополчения составляли простые люди: рабочие Кировского завода и судостроительного завода им. Жданова, студенты и преподаватели Театрального и Библиотечного институтов. Она с горечью и болью в голосе поделилась личным опытом, рассказав о своем деде, числящемся пропавшим без вести. Его судьба, как и судьба многих тысяч ополченцев, до сих пор остаётся неизвестной. Шишкина подчеркнула, что среди 470 000 боевых потерь Ленинградского и Волховского фронтов в 1941-1942 годах, 110 000 человек пропали без вести. Эта ужасающая статистика наглядно демонстрирует масштабы трагедии и подчеркивает важность сохранения памяти о всех, кто отдал жизнь за Ленинград.

Шишкина также подробно описала героические действия ополченцев. Она подтвердила свидетельства очевидцев, рассказав о том, как не имевшие военной подготовки люди сражались с немецко-фашистскими захватчиками с не меньшим мужеством, чем профессиональные солдаты. Рукопашные схватки, самоотверженные подрывы блиндажей, привлечение на себя артиллерийского огня – все это свидетельствовало о беспримерном героизме простых людей, готовых пожертвовать всем ради спасения своего города.

Ополченцы сыграли решающую роль в обороне Ленинграда, особенно на юго-западном направлении. В период с 13 по 23 сентября 1941 года совместные действия регулярных частей Красной Армии и ЛАНО остановили наступление врага на Пулковских высотах, дав городу драгоценное время для подготовки к дальнейшей обороне. Эта неделя стала символом упорства и стойкости ленинградцев, их непреклонной веры в победу. Память о героях Ленинградского народного ополчения должна жить в сердцах многих поколений, напоминая о цепе мужества и самопожертвования, о бесценном вкладе в Великую Победу.