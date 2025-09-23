ента новостей

На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта

На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Дзен
В сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» появится возможность сгенерировать QR-код, который можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом

Согласно информации Министерства цифрового развития РФ, в ближайшее время на платформе «Госуслуги» в разделе «Госдоки» будет внедрена функция создания QR-кода, который можно будет применять в качестве эквивалента традиционному паспорту.

На начальном этапе QR-код станет действительным для подтверждения возраста при покупке товаров, предназначенных для лиц старше 18 лет, посещении мероприятий с аналогичными возрастными ограничениями, для доступа в офисные здания с контрольно-пропускной системой, а также при отправке и получении почтовых отправлений. В дальнейшем планируется расширение области применения QR-кода, включая его использование в финансовых учреждениях, многофункциональных центрах, салонах сотовой связи, частных медицинских организациях и при заселении в отели.

В Минцифры подчеркнули, что при считывании QR-кода будет отображаться только необходимая информация. Например, контролер в кинотеатре сможет увидеть только фотографию и данные о возрасте предъявителя.

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, утверждает, что введение QR-кода не должно вызывать опасений, поскольку это не только удобно, но и обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных.

По словам депутата, сведения, содержащиеся в QR-коде, надежно зашифрованы и могут быть использованы только организациями, подключенными к сервису «Госдоки», что исключает возможность утечки личной информации.

Кроме того, QR-код не является полной заменой паспорта, а представляет собой удобный инструмент для подтверждения личности в определенных ситуациях, особенно для молодежи и активных пользователей государственных и коммерческих сервисов.

Немкин также отметил важность принципа минимизации данных: при предъявлении кода третьи лица получают доступ только к той информации, которая необходима для конкретной услуги, что гарантирует сохранение приватности граждан.

Внедрение подобных технологий способствует цифровизации общества и делает взаимодействие граждан с государственными и коммерческими сервисами более удобным и безопасным.

