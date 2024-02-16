Процедура подтверждения биометрии будет упрощена

Процедура подтверждения данных в Единой биометрической системе (ЕБС) будет существенно упрощена. На данный момент Минцифры РФ уже готовит соответствующий проект постановления по поручению главы аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко. Предполагается, что пользователи, имеющие упрощенную или стандартную биометрию в приложении «Госуслуги биометрия», смогут повысить уровень биометрии до подтвержденной в отделении банковской организации без предъявления СНИЛС, а также записи голоса.

Представитель Минцифры отметил, что данные нужно будет сверить в банке, а не сдавать повторно. В Центре биометрических технологий (ЦБТ) пояснили, что при регистрации в приложении человек уже записывает свой голос, поэтому для подтверждения персональных данных, а также повышения уровня биометрии необходимость предоставления новой записи не потребуется.

Кроме того, упростится и регистрации стандартной биометрии для той категории граждан, которые сдавали биометрию в банках до передачи всех данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). Так, они смогут повысить уровень биометрии в приложении «Госуслуги биометрия» без загранпаспорта.

В Минцифры отметили, что упрощение процедур не повлияет на безопасность данных.

Среди граждан России пока не сложилось какое-либо доминирующее мнение по отношению к биометрии, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«По данным ВЦИОМ, в 2023 году треть граждан относилась к биометрии позитивно, треть – нейтрально и еще одна треть – негативно. При этом значительная часть граждан, действительно, относится к биометрии настороженно. На это есть свои причины. Прежде всего, люди всегда с большим недоверием относятся к инновационным практикам и только через некоторое время технологии начинают становиться чем-то повседневным. Так было и с развитием интернета, и с развитием смартфонов. Биометрия – пример серьезного технологического прорыва, поэтому для ее масштабного внедрения, конечно, потребуется какое-то время», – пояснил депутат.

Второй важный вопрос – сохранение персональных данных, подчеркнул Немкин.

«Оператор биометрических данных не имеет права на ошибку. Если, оказавшиеся в утечке паспортные сведения можно заменить впоследствии, то с биометрическими данными человека такой подход не применишь. Напомню, что сейчас хранение биометрии осуществляется централизованно. При этом в ЕБС содержатся исключительно биометрические данные, без учета другой персональной информации граждан: например, ФИО или паспортных сведений. То есть, в случае потенциальной утечки, злоумышленник не сможет идентифицировать гражданина. Поэтому сам факт кибератаки становится бессмысленным», – объяснил депутат.

По словам Немкина, не все граждане до конца понимают особенности функционирования технологии.

«Не все знают о том, как функционирует обработка биометрических данных и их защита. Кроме того, не все граждане осведомлены о преимуществах биометрии. Так, для жителей удаленных территорий она может стать инструментом решения многих проблем: например, открытия счета в банке. Безусловно, необходимо упрощение процесса оформления услуги. Но также важно сделать упор и на популяризации биометрии как таковой, особенно в части ответов на самые волнующие граждан вопросы», – подчеркнул депутат.