ента новостей

13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта

На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На Комендантском проспекте будет ускорено движение 16 маршрутов городского наземного транспорта

В Приморском районе Санкт-Петербурга, на оживлённом Комендантском проспекте, от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, разворачиваются масштабные работы по созданию выделенной полосы для общественного транспорта. Этот проект, реализуемый в рамках городской Программы по приоритетному проезду общественного транспорта и инициированный многочисленными обращениями жителей района, призван значительно улучшить ситуацию с передвижением городского транспорта и, как следствие, облегчить жизнь петербуржцев.

Работы ведутся силами СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», организации, подведомственной Комитету по транспорту. На данный момент основной фокус направлен на установку и переустановку дорожных знаков, призванных четко обозначить новую организацию дорожного движения. До 5 октября планируется установить 548 новых знаков, регулирующих движение на выделенной полосе, и переместить или заменить ещё 94 уже существующих. Среди этих знаков значатся знаки 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств», 3.27 «Остановка запрещена», а также другие, обеспечивающие безопасность и порядок на дороге. Это кропотливая работа, требующая точности и внимательности, ведь от чёткости разметки и правильной установки знаков зависит эффективность всей системы.

Параллельно с установкой знаков осуществляется полная перемаркировка дорожного полотна. Старая разметка удаляется, и на её месте наносится новая, чётко обозначающая выделенную полосу для общественного транспорта. Этот этап также важен, поскольку качественная разметка – это залог безопасности и понятности для всех участников дорожного движения. Малейшие неточности могут привести к путанице и, как следствие, к аварийным ситуациям. Поэтому работы проводятся с использованием современного оборудования и с максимальной тщательностью.

Завершение всех работ и запуск приоритетного движения общественного транспорта на Комендантском проспекте запланировано на 10 октября. Это знаменательное событие для жителей Приморского района, так как оно положительно повлияет на скорость передвижения 16 маршрутов городского транспорта. Речь идёт о 13 автобусных маршрутах (76, 79, 85, 127, 134, 135, 154, 170, 171, 202, 217, 223, 227) и 3 троллейбусных маршрутах (2, 23, 50). Ожидается, что сокращение времени в пути для общественного транспорта приведёт к улучшению транспортной доступности района, снижению заторов и, в целом, к повышению комфорта жизни петербуржцев. Вся эта масштабная работа – это яркий пример внимания городских властей к проблемам жителей и их стремления совершенствовать городскую инфраструктуру. Реализация проекта — это сложная и многоэтапная задача, требующая координации работы многих служб и организаций. Однако, положительный результат, который ожидается после завершения работ, с лишком оправдывает все затраченные усилия.

Все по теме: Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-04-2015, 09:51
Велосипедисты смогут ездить по полосе движения городского транспорта
3-09-2025, 19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
2-09-2025, 10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
28-08-2025, 10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
3-11-2022, 13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
19-09-2025, 12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
Вчера, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
21-09-2025, 01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
20-09-2025, 14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Наверх