На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта

В Приморском районе Санкт-Петербурга, на оживлённом Комендантском проспекте, от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, разворачиваются масштабные работы по созданию выделенной полосы для общественного транспорта. Этот проект, реализуемый в рамках городской Программы по приоритетному проезду общественного транспорта и инициированный многочисленными обращениями жителей района, призван значительно улучшить ситуацию с передвижением городского транспорта и, как следствие, облегчить жизнь петербуржцев.

Работы ведутся силами СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», организации, подведомственной Комитету по транспорту. На данный момент основной фокус направлен на установку и переустановку дорожных знаков, призванных четко обозначить новую организацию дорожного движения. До 5 октября планируется установить 548 новых знаков, регулирующих движение на выделенной полосе, и переместить или заменить ещё 94 уже существующих. Среди этих знаков значатся знаки 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств», 3.27 «Остановка запрещена», а также другие, обеспечивающие безопасность и порядок на дороге. Это кропотливая работа, требующая точности и внимательности, ведь от чёткости разметки и правильной установки знаков зависит эффективность всей системы.

Параллельно с установкой знаков осуществляется полная перемаркировка дорожного полотна. Старая разметка удаляется, и на её месте наносится новая, чётко обозначающая выделенную полосу для общественного транспорта. Этот этап также важен, поскольку качественная разметка – это залог безопасности и понятности для всех участников дорожного движения. Малейшие неточности могут привести к путанице и, как следствие, к аварийным ситуациям. Поэтому работы проводятся с использованием современного оборудования и с максимальной тщательностью.

Завершение всех работ и запуск приоритетного движения общественного транспорта на Комендантском проспекте запланировано на 10 октября. Это знаменательное событие для жителей Приморского района, так как оно положительно повлияет на скорость передвижения 16 маршрутов городского транспорта. Речь идёт о 13 автобусных маршрутах (76, 79, 85, 127, 134, 135, 154, 170, 171, 202, 217, 223, 227) и 3 троллейбусных маршрутах (2, 23, 50). Ожидается, что сокращение времени в пути для общественного транспорта приведёт к улучшению транспортной доступности района, снижению заторов и, в целом, к повышению комфорта жизни петербуржцев. Вся эта масштабная работа – это яркий пример внимания городских властей к проблемам жителей и их стремления совершенствовать городскую инфраструктуру. Реализация проекта — это сложная и многоэтапная задача, требующая координации работы многих служб и организаций. Однако, положительный результат, который ожидается после завершения работ, с лишком оправдывает все затраченные усилия.