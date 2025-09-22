В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил официальное постановление Правительства города, посвященное награждению победителей ежегодного конкурса студенческих научных работ. Этот конкурс, проводимый под патронажем городской администрации с 2007 года, ориентирован на исследование актуальных вопросов формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге. В 2025 году конкурс завершился, и его результаты были подведены с определением 36 победителей среди студентов очной формы обучения, представляющих как государственные, так и негосударственные высшие учебные заведения города на Неве.

Работа студентов оценивалась по четырём важным номинациям: психология, социология, культурология и педагогика. Каждая из этих наук вносит свой уникальный вклад в понимание сложной проблемы формирования толерантного общества. Психологический аспект, например, исследует внутренние установки и предвзятость личности, социологический – взаимодействие социальных групп и динамику общественного мнения, культурологический – роль культурных традиций и стереотипов в создании атмосферы взаимопонимания, а педагогический – методы воспитания толерантности в образовательных учреждениях.

Примечательно, что по инициативе Александра Беглова размер премий для победителей в этом году был существенно увеличен – вдвое по сравнению с предыдущим годом. Это значимое решение, подчеркивающее важность поддержки молодых исследователей и придание их работе высокой общественной ценности. Более того, впервые премии освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что еще больше поощряет участие студентов в конкурсе и стимулирует их к дальнейшим научным исследованиям в данной области.

Общее финансирование премий из городского бюджета составило 1,4 миллиона рублей. Эта сумма демонстрирует серьезность намерений городских властей в поддержке инициатив, направленных на развитие толерантности в Санкт-Петербурге. Конкурс не только выявляет талантливых молодых ученых, но и способствует распространению знаний о важности взаимопонимания и уважения между людьми разных культур, вероисповеданий и социальных групп. Это важный вклад в создание гармоничной и процветающей городской среды. Ежегодное проведение конкурса подтверждает приверженность правительства Санкт-Петербурга целям формирования толерантного и инклюзивного общества. Результаты исследований победителей могут быть использованы для разработки эффективных программ и мероприятий, способствующих достижению этих целей.