В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования

В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление Правительства города, торжественно объявляющее о присуждении премий за лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования Санкт-Петербурга за 2025 год. Это знаковое событие, подчеркивающее важность поддержки научных исследований и инновационных разработок в Северной столице. В результате тщательного конкурсного отбора, проведенного с целью выявления наиболее перспективных и значимых достижений, были определены победители, которые получат заслуженное признание и финансовое вознаграждение.

Всего премии удостоятся 4 индивидуальных автора и 6 авторских коллективов. Это впечатляющее количество победителей, демонстрирующее высокий уровень научной активности и инновационного потенциала Санкт-Петербурга. География научных достижений охватывает широкий спектр дисциплин, что свидетельствует о разнообразии и глубине научных исследований в городе. Победители представлены в таких номинациях, как: цифровые технологии и искусственный интеллект – область, характеризующаяся стремительным развитием и огромным потенциалом для трансформации различных сфер жизни; физика и математика – фундаментальные науки, закладывающие основу для множества технологических прорывов; энергетика – актуальная область, решающая задачи энергоэффективности и устойчивого развития; технические науки – охватывающие создание и совершенствование технологий; естественные науки, изучающие окружающий нас мир во всем его многообразии; науки о жизни – критически важные для медицины и биотехнологий; науки о Земле и исследование Арктики – имеющие огромное значение для понимания климатических изменений и освоения природных ресурсов; сельскохозяйственные науки, направленные на повышение эффективности и устойчивости сельского хозяйства; социальные науки, исследующие общество и его функционирование; и, наконец, гуманитарные науки – важные для сохранения культурного наследия и развития общества.

Каждый победитель получит премию в размере 300 тысяч рублей. Для авторских коллективов премия будет поделена поровну между всеми участниками, что подчеркивает командный характер многих научных исследований и важность коллективной работы. Это значительная финансовая поддержка, которая поможет исследователям продолжить свою работу, развить новые проекты и воплотить в жизнь инновационные идеи.

Присуждение премий – это не просто награждение, а важная часть стратегии развития Санкт-Петербурга. Наука и новые технологии – один из десяти приоритетных направлений развития города до 2030 года. Конкурс, проводимый уже во второй раз в 2025 году, служит мощным стимулом для исследователей, способствуя популяризации инновационной деятельности и привлечению талантливых ученых. Он призван не только поощрить достижения, но и стимулировать дальнейшие разработки и их практическое применение. Это мероприятие укрепляет позиции Санкт-Петербурга как ведущего научного и образовательного центра России, способствуя развитию инновационной экосистемы и привлечению инвестиций в наукоемкие отрасли. Таким образом, постановление губернатора не только чествует победителей, но и демонстрирует стратегическую приверженность города развитию науки и технологий, что является залогом его будущего процветания. Вклад каждого победителя в науку неоценим, и данная премия служит заслуженным признанием их таланта и трудолюбия. Более того, это вдохновение для молодых ученых, стремящихся внести свой вклад в научный прогресс и развитие Санкт-Петербурга.

17-10-2024, 17:48
В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций

