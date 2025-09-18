В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой

В торжественной обстановке, царившей в стенах Колпинской гимназии №446, состоялось открытие двух мемориальных стендов, посвященных памяти двух выдающихся женщин – Ларисы Дмитриевны Бурим и Валентины Ивановны Васильевой. Это событие стало трогательным напоминанием о бесценном вкладе каждой из них в развитие и сохранение культурного наследия города Колпино.

Лариса Дмитриевна Бурим, имя которой навсегда вписано в историю Колпино, была не просто историком, но настоящим хранителем памяти. Ее жизнь была тесно переплетена с историей Ижорских заводов, где с 1981 года она занимала должность хранителя фондов в Музее истории, а с 2000 года возглавила это важное учреждение, став его директором. Ее вклад в изучение и популяризацию местной истории трудно переоценить. Лариса Дмитриевна была не только блестящим исследователем, автором множества книг, статей и телепередач, посвященных истории Колпино и его окрестностям, но и активным общественным деятелем. Она являлась членом Общественного совета при главе районной администрации, а с 2022 года – сотрудником колпинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Ее сотрудничество с КГИОП, участие в подготовке изданий и справочников, активное взаимодействие с культурно-просветительским проектом «Открытый город» и соорганизация программы «Наследие окраин» в 2021 году – лишь малая часть ее обширной деятельности, направленной на сохранение и передачу исторического знания будущим поколениям. Заслуги Ларисы Дмитриевны были высоко оценены: она носила почетное звание Заслуженного работника культуры РФ и являлась Почетным жителем города Колпино. Ее имя – синоним преданности истории и глубокого уважения к прошлому.

Валентина Ивановна Васильева – другая яркая звезда на небосклоне Колпинской истории – посвятила свою жизнь просвещению и развитию местного сообщества. Ее педагогический стаж в гимназии №446, начиная с 1983 года, свидетельствует о ее преданности профессии учителя. Валентина Ивановна не только передавала знания своим ученикам, но и активно участвовала в общественной жизни города. На протяжении четырех созывов она была депутатом муниципального совета, редактировала муниципальную газету, была вдохновителем и руководителем клуба «Старое Колпино», который объединял людей, заинтересованных в сохранении истории родного города. Валентина Ивановна внесла неоценимый вклад в создание и руководство Музеем педагогической памяти на базе гимназии, сохраняя память о выдающихся педагогах Колпино. Ее заслуги отмечены высокими наградами: она – Отличник народного просвещения и Заслуженный учитель России.

На церемонии открытия мемориальных стендов исполнительный секретарь Колпинского отделения «Единой России», депутат Законодательного Собрания Елена Киселева подчеркнула, что обе эти удивительные женщины, принадлежавшие к разным профессиональным сферам, объединялись способностью пробуждать в сердцах людей любовь к истории своей малой родины и к своей профессии. Торжественное мероприятие стало не просто актом памяти, но и ярким подтверждением того, насколько значимым является вклад каждой из них в развитие Колпино, а созданные стенды – символом вечной памяти и благодарности за их неоценимый труд. Открытие стендов посетили многочисленные гости, родственники, друзья и коллеги обеих женщин, чьи воспоминания и рассказы создавали теплую и скорбную атмосферу, полную уважения и любви к памяти Ларисы Дмитриевны Бурим и Валентины Ивановны Васильевой. Эти мемориальные стенды станут не только местом памяти, но и напоминанием о важности сохранения исторического наследия и о людях, посвятивших свою жизнь служению родному городу.