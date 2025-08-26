12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление городского правительства, посвящённое вручению престижной премии Правительства Санкт-Петербурга имени Александра Невского «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия». Это событие, запланированное на 2025 год, знаменует собой очередной этап признания выдающихся достижений граждан Российской Федерации, внесших значительный вклад в развитие и процветание культурной столицы России.

Премия имени Александра Невского, учреждённая в 2018 году, стала символом уважения к людям, самоотверженно работающим на благо Санкт-Петербурга. Её вручение – это не просто формальность, а серьёзное мероприятие, предваряемое кропотливой работой специальной комиссии. Эта комиссия, состоящая из уважаемых деятелей культуры, науки и общественной жизни, тщательно изучает номинантов, взвешивая их достижения и вклад в различные сферы жизни города. Процесс отбора лауреатов прозрачен и основывается на объективной оценке деятельности кандидатов, что гарантирует беспристрастность и справедливость присуждения премии.

В 2025 году премия будет присуждена двенадцати лауреатам, каждый из которых получит почётную награду в размере 50 тысяч рублей. Эта сумма, хотя и не является огромной, символизирует высокую оценку труда и заслуг обладателей премии. Значимость награды не в её материальной составляющей, а в признании важности вклада каждого лауреата в сохранение и развитие культурного и исторического богатства Санкт-Петербурга.

Премия разделена на шесть номинаций, каждая из которых охватывает специфическую сферу деятельности:

«Благотворительность» – эта номинация нацелена на поощрение эффективной благотворительной деятельности, способствующей укреплению народного единства и сохранению культурного и исторического наследия Петербурга. Здесь учитывается не только сумма пожертвований, но и их целенаправленность, результативность и влияние на жизнь города.

«Возрождение» – эта номинация отмечает достижения в области восстановления и сохранения исторических и духовно-нравственных ценностей Санкт-Петербурга. Это может быть реставрация исторических зданий, возрождение традиционных ремесел или сохранение исторической памяти через различные проекты.

«Единство и мужество» – в этой номинации отмечается эффективная работа по укреплению межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. Это могут быть проекты, направленные на пропаганду толерантности, взаимопонимание и гармонию между представителями разных национальностей и культур.

«Служение» – эта номинация награждает учёных и исследователей за выдающийся вклад в научное изучение истории, культуры и экономики Санкт-Петербурга. Это могут быть фундаментальные исследования, публикации, архивные работы и другие виды научной деятельности.

«Созидание» – эта номинация отмечает результативную деятельность, направленную на сохранение объектов культурного наследия народов России, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Это может быть как реставрация памятников архитектуры, так и сохранение традиционных искусств и ремесел.

«Патриотизм» – эта номинация награждает деятельность, направленную на развитие и совершенствование системы патриотических ценностей в Санкт-Петербурге. Это могут быть воспитательные проекты, пропаганда исторической памяти, военно-патриотическое воспитание и другие виды деятельности.

Таким образом, премия имени Александра Невского – это не просто награда, а важный инструмент поддержки и стимулирования деятельности, направленной на процветание Санкт-Петербурга и сохранение его богатого наследия. Она служит признанием труда тех, кто вкладывает свои силы и таланты в создание более гармоничного и процветающего будущего для культурной столицы России.