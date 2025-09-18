ента новостей

14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость

В движке V8, который используется в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge, «Яндекс Браузер» и других, была выявлена уязвимость высокого уровня опасности.

В ядре V8, используемом в популярных браузерах, таких как Google Chrome, Microsoft Edge и Яндекс Браузер (основанных на Chromium), была обнаружена серьезная уязвимость. Согласно заявлению пресс-службы Яндекса, эта проблема была выявлена инженером компании, предложившим исправление, которое Google внедрила в обновленную версию V8 в течение сентября.

Данная уязвимость могла быть использована злоумышленниками для выполнения несанкционированных действий в браузере и являлась потенциальной частью комплексных атак. Компания Яндекс подчеркнула, что их браузер не подвержен этой проблеме, так как в нем используется версия движка, не содержащая обнаруженного дефекта.

Ранее, в апреле 2025 года, Google признала существование крупной угрозы безопасности, связанной с изощренной фишинговой схемой, направленной против пользователей Gmail. Мошенники рассылали электронные письма с поддельными ссылками, ведущими на копии официальных страниц Google, где пользователям предлагалось ввести учетные данные.

Ник Джонсон, разработчик, связанный с платформой Ethereum, первым публично сообщил об этой атаке, получив такое письмо. Google заявила о блокировке механизма, использованного в этой схеме, и настоятельно рекомендовала пользователям включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, отметил важность работы независимых специалистов по кибербезопасности, подчеркнув, что именно такие "белые" хакеры, действуя добросовестно, помогают компаниям и государству своевременно обнаруживать уязвимости.

Немкин также указал на отсутствие чёткого правового статуса у таких специалистов, что зачастую может приводить к неверной интерпретации их деятельности, даже если цель — защита пользователей. В связи с этим в Госдуме ведётся работа по легализации деятельности "белых" хакеров и созданию прозрачных правил взаимодействия с государственными структурами и бизнесом. Он подчеркнул необходимость баланса между обеспечением правовых гарантий для "белых" хакеров и установлением границ их работы, добавив, что легализация и поддержка "белых" хакеров — это стратегическая задача обеспечения цифрового суверенитета России.

