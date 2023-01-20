ента новостей

15:26
Во Мге мужчина попал под товарный поезд
15:20
Для жителей блокадного Ленинграда провели экскурсию по Мариинскому дворцу
14:21
Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России
13:44
В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту
12:34
В Петербурге грабитель напал на 12-летнюю девочку
12:16
Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей
12:07
В Ленобласти задержали мужчину, катавшегося на чужом автомобиле
11:36
В Ленобласти мигранта насильно вывезли в район Разметелево, где избили и забрали 632 000 рублей
11:29
В Петербурге ищут женщину, обманувшую пенсионерку на 4 800 000 рублей
09:47
В Петербурге двое мужчин ограбили иностранца на Думской
09:47
Без российских энергоресурсов?
09:42
КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
08:54
На Крещение было два рекорда
08:32
Что не так с приемом антибиотиков?
21:43
В Тосно тушили полыхавшую иномарку
20:14
Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартует по всей стране
20:14
В Мариинском дворце обсудили развитие нотариата в Мариуполе
19:52
В Ленобласти создают единую диспетчерскую службу
19:50
В Ленобалсти представили макет Мемориального комплекса жертвам фашизма
19:49
Лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отставке перед предстоящими выборами
19:45
В Смольном прошло награждение руководителей медицинских учреждений и общественных деятелей Петербурга
19:43
Бастующие французские рабочие проводят массовые акции против повышения пенсионного возраст
19:42
Кругом обман – дворники Петербурга о «высоких» зарплатах от Смольного
17:57
В Петербурге пресекли деятельность двух притонов для занятия проституцией
17:54
Ленобласть расширяет помощь безработным в переобучении
17:27
Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким Бэллы Курковой
17:04
В Приморском районе открылась интерактивная инсталляция о работе военкоров в годы войны
15:04
В Петроградском районе появится социальная гостиница для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
12:50
В Ленобласти полицейские задержали похитителей электронных сигарет
12:34
В Петербурге полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России

Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России

0
68
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России

Генеральный директор крупнейшего в России государственного информационного холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров и председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщили, что запрет и блокировка самого большого в мире видеохостинга YouTube не обсуждаются и не планируются. По мнению лидеров российского медиарынка, при необходимости вернуться к этому вопросу можно будет только тогда, когда в стране будет создан аналогичный по возможностям ресурс для размещения и продвижения видеоконтента, что требует большой работы отечественных ИТ-специалистов по разработке и тестированию рекомендательной нейронной сети.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что члены парламента не обсуждали закрытие видеохостинга и тем более установление ответственности за пользование им для граждан. Парламентария поддержал гендиректор холдинга «Газпром-медиа», который сообщил, что сегодня Rutube не является заменой YouTube, так как рекомендательные нейросети требуют масштабной доработки, а подготовка объема отечественного медиа-контента – значительного времени. Rutube, хотя и похож по своим характеристикам на видеохостинг YouTube, стать альтернативой ему, по словам Александра Жарова, не может, так как последний непрерывно развивался и дорабатывался около десяти лет и обладает уникальным ИТ-наполнением, отвечающим за адресную систему рекомендаций. При этом, подчеркнул руководитель «Газпром-медиа», Rutube не планирует загружать сопоставимое количество контента. Он так же напомнил, что американским видеохостингом пользуются два миллиарда человек, что составляет более 30% всех пользователей интернета в мире.

19 января на брифинге «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что за прошлый год прошла значительная смена приоритетов и переориентация на новые рынки, направленные на достижение цифрового суверенитета и уход от колониальной зависимости в технологической сфере. По его оценке, в этом отношении ИТ-индустрия России добилась огромных результатов — все показатели национальной цели были перевыполнены. Например, уровень достижения цифровой зрелости достиг 65,8%: эти данные говорят о том, что российской цифровой экономике удалось адаптироваться к новым условиям и была выстроена эффективная совместная работа государства и бизнеса. Также он сообщил, что доля массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, составляет почти 100%, доля домохозяйств, получивших возможность широкополосного доступа к интернету, — 86,1 %.  

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из основателей Цифровой долины Прикамья Антон Немкин убежден, что в условиях беспрецедентной поддержки, которую государство оказывает ИТ-отрасли, российские технологические компании смогут разработать и внедрить все необходимое программное обеспечение для создания рекомендательной нейросети. Однако в этом вопросе, по его мнению, необходимо исходить как из концептуальных задач, поставленных правительством, так и из потребностей российской аудитории.

«Разумеется, российские ИТ-специалисты способны создать нейросеть, а также все необходимые виды ПО, и продвинутые алгоритмы от отечественных ИТ-разработчиков уже существуют. Я абсолютно убежден, что новые разработки будут соответствовать лучшим мировым аналогам и будут учитывать историю взаимодействия и поведенческие факторы аудитории, которые используются для расстановки видео в источниках трафика и интерфейсах, построение выборки видео и многое другое. Сегодня используемая нейросетями Youtube модель двойной фильтрации учитывает огромное количество показателей конкретного пользователя, в том числе на основе массива данных о потребителе из всей огромной экосистемы Google (мобильные устройства и использование многочисленных сервисов). Отечественные системы не ведут настолько подробный сбор данных о своих клиентах, поэтому оптимизация предлагаемого контента российскими видеохостингами сейчас может быть менее адаптивна, чем у западных аналогов. Тем не менее такая нейросеть будет предоставлять пользователю гораздо больше собственного выбора и качественного контента, не выводя в топ рейтинга видео сомнительного происхождения и откровенно рекламные материалы», - сказал Антон Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-11-2022, 20:25
Законопроект о защите традиционных ценностей готов ко второму чтению
20-10-2022, 18:49
Россияне будут защищены от ЛГБТ-пропаганды
24-11-2022, 18:23
Законопроекты по защите россиян от ЛГБТ-пропаганды приняты в третьем чтении
11-11-2022, 18:48
Киберполигоны должны стать базой обучения профильных специалистов
17-11-2022, 23:57
Операторы связи смогут предлагать услуги россиянам без ограничений
20-12-2022, 21:33
Единый оператор защитит биометрические данные россиян

Происшествия на дорогах

0
143
Вчера, 10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
0
134
Вчера, 09:41
В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение
0
162
18-01-2023, 16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
0
146
18-01-2023, 12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
Наверх