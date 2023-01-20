Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России

Генеральный директор крупнейшего в России государственного информационного холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров и председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщили, что запрет и блокировка самого большого в мире видеохостинга YouTube не обсуждаются и не планируются. По мнению лидеров российского медиарынка, при необходимости вернуться к этому вопросу можно будет только тогда, когда в стране будет создан аналогичный по возможностям ресурс для размещения и продвижения видеоконтента, что требует большой работы отечественных ИТ-специалистов по разработке и тестированию рекомендательной нейронной сети.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что члены парламента не обсуждали закрытие видеохостинга и тем более установление ответственности за пользование им для граждан. Парламентария поддержал гендиректор холдинга «Газпром-медиа», который сообщил, что сегодня Rutube не является заменой YouTube, так как рекомендательные нейросети требуют масштабной доработки, а подготовка объема отечественного медиа-контента – значительного времени. Rutube, хотя и похож по своим характеристикам на видеохостинг YouTube, стать альтернативой ему, по словам Александра Жарова, не может, так как последний непрерывно развивался и дорабатывался около десяти лет и обладает уникальным ИТ-наполнением, отвечающим за адресную систему рекомендаций. При этом, подчеркнул руководитель «Газпром-медиа», Rutube не планирует загружать сопоставимое количество контента. Он так же напомнил, что американским видеохостингом пользуются два миллиарда человек, что составляет более 30% всех пользователей интернета в мире.

19 января на брифинге «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что за прошлый год прошла значительная смена приоритетов и переориентация на новые рынки, направленные на достижение цифрового суверенитета и уход от колониальной зависимости в технологической сфере. По его оценке, в этом отношении ИТ-индустрия России добилась огромных результатов — все показатели национальной цели были перевыполнены. Например, уровень достижения цифровой зрелости достиг 65,8%: эти данные говорят о том, что российской цифровой экономике удалось адаптироваться к новым условиям и была выстроена эффективная совместная работа государства и бизнеса. Также он сообщил, что доля массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, составляет почти 100%, доля домохозяйств, получивших возможность широкополосного доступа к интернету, — 86,1 %.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из основателей Цифровой долины Прикамья Антон Немкин убежден, что в условиях беспрецедентной поддержки, которую государство оказывает ИТ-отрасли, российские технологические компании смогут разработать и внедрить все необходимое программное обеспечение для создания рекомендательной нейросети. Однако в этом вопросе, по его мнению, необходимо исходить как из концептуальных задач, поставленных правительством, так и из потребностей российской аудитории.

«Разумеется, российские ИТ-специалисты способны создать нейросеть, а также все необходимые виды ПО, и продвинутые алгоритмы от отечественных ИТ-разработчиков уже существуют. Я абсолютно убежден, что новые разработки будут соответствовать лучшим мировым аналогам и будут учитывать историю взаимодействия и поведенческие факторы аудитории, которые используются для расстановки видео в источниках трафика и интерфейсах, построение выборки видео и многое другое. Сегодня используемая нейросетями Youtube модель двойной фильтрации учитывает огромное количество показателей конкретного пользователя, в том числе на основе массива данных о потребителе из всей огромной экосистемы Google (мобильные устройства и использование многочисленных сервисов). Отечественные системы не ведут настолько подробный сбор данных о своих клиентах, поэтому оптимизация предлагаемого контента российскими видеохостингами сейчас может быть менее адаптивна, чем у западных аналогов. Тем не менее такая нейросеть будет предоставлять пользователю гораздо больше собственного выбора и качественного контента, не выводя в топ рейтинга видео сомнительного происхождения и откровенно рекламные материалы», - сказал Антон Немкин.