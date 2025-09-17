На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»

Торжественное открытие въездного знака «Город воинской славы Кронштадт» стало значимым событием, подчеркнувшим историческое значение и современное развитие этого героического города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично принял участие в церемонии, состоявшейся на реконструированном участке Кронштадтского шоссе, на главном въезде в город-крепость со стороны КАД. Сам знак, представляющий собой впечатляющую конструкцию в форме носовой части боевого корабля, выполнен из высококачественных материалов – натурального гранита и хромированного металла, что придает ему монументальность и солидность. Надпись «Кронштадт», выполненная в стилизованном под старославянский шрифт, напоминает о богатой истории города и его связи с Военно-Морским Флотом России, использующим подобный шрифт для нанесения названий на борта своих кораблей. Эта стилизация придает знаку особую значимость и подчеркивает его связь с морским наследием России.

В своей речи Александр Беглов особо отметил символическое значение открытия въездного знака в год 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул, что Кронштадт – это не просто город, а настоящий символ морского величия России, город воинской славы, который на протяжении всей своей истории стойко защищал страну. Губернатор напомнил о героической роли Кронштадта в годы блокады Ленинграда, когда он стал настоящим огневым щитом, не позволив врагу прорваться к Ленинграду и сломить его оборону. Этот подвиг, совершенный городом, основанным Петром Первым для защиты Санкт-Петербурга, остается ярким примером мужества и самоотверженности. Присвоение Кронштадту почетного звания «Город воинской славы» в 2009 году стало заслуженным признанием его героического прошлого и увековечило память о мужестве и стойкости его жителей, проявленных в борьбе за свободу и независимость Родины. Двукратное награждение города орденами Красного Знамени в 1954 и 1984 годах – яркое тому подтверждение. На церемонии открытия знака эти ордена были торжественно внесены солдатами роты почетного караула, подчеркнув важность этого события.

Эмоциональное выступление почётного жителя Кронштадта, Эммы Лёшиной, которая провела в городе детство и пережила блокаду, тронуло всех присутствующих. Её слова благодарности правительству города за оказываемую поддержку и радость от преображения родного Кронштадта продемонстрировали тесную связь между городом и его жителями. Губернатор Беглов подчеркнул, что Кронштадт сейчас переживает беспрецедентные масштабы преобразований, благодаря реализации проекта «Остров фортов» по поручению Президента. Строительство социальных объектов, ремонт дорог и обновление инфраструктуры кардинально меняют облик города.

Установка нового въездного знака, по словам Александра Беглова, ознаменовала создание нового парадного въезда в Кронштадт, исторического и героического города, которым могут гордиться все его жители. Этот символ, заключил губернатор, призван объединять поколения, напоминая о мужестве и героизме кронштадтцев, о славной истории города, о его неоценимом вкладе в защиту страны. Новое оформление въезда в Кронштадт, таким образом, является не только архитектурным украшением, но и мощным символом памяти, гордости и непрерывного развития города. Этот въездной знак – это не просто гранит и металл, это воплощение истории, мужества и будущего Кронштадта, города воинской славы России.