ента новостей

15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»

На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы», отражающий историю и военный подвиг города-острова

Торжественное открытие въездного знака «Город воинской славы Кронштадт» стало значимым событием, подчеркнувшим историческое значение и современное развитие этого героического города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично принял участие в церемонии, состоявшейся на реконструированном участке Кронштадтского шоссе, на главном въезде в город-крепость со стороны КАД. Сам знак, представляющий собой впечатляющую конструкцию в форме носовой части боевого корабля, выполнен из высококачественных материалов – натурального гранита и хромированного металла, что придает ему монументальность и солидность. Надпись «Кронштадт», выполненная в стилизованном под старославянский шрифт, напоминает о богатой истории города и его связи с Военно-Морским Флотом России, использующим подобный шрифт для нанесения названий на борта своих кораблей. Эта стилизация придает знаку особую значимость и подчеркивает его связь с морским наследием России.

В своей речи Александр Беглов особо отметил символическое значение открытия въездного знака в год 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул, что Кронштадт – это не просто город, а настоящий символ морского величия России, город воинской славы, который на протяжении всей своей истории стойко защищал страну. Губернатор напомнил о героической роли Кронштадта в годы блокады Ленинграда, когда он стал настоящим огневым щитом, не позволив врагу прорваться к Ленинграду и сломить его оборону. Этот подвиг, совершенный городом, основанным Петром Первым для защиты Санкт-Петербурга, остается ярким примером мужества и самоотверженности. Присвоение Кронштадту почетного звания «Город воинской славы» в 2009 году стало заслуженным признанием его героического прошлого и увековечило память о мужестве и стойкости его жителей, проявленных в борьбе за свободу и независимость Родины. Двукратное награждение города орденами Красного Знамени в 1954 и 1984 годах – яркое тому подтверждение. На церемонии открытия знака эти ордена были торжественно внесены солдатами роты почетного караула, подчеркнув важность этого события.

Эмоциональное выступление почётного жителя Кронштадта, Эммы Лёшиной, которая провела в городе детство и пережила блокаду, тронуло всех присутствующих. Её слова благодарности правительству города за оказываемую поддержку и радость от преображения родного Кронштадта продемонстрировали тесную связь между городом и его жителями. Губернатор Беглов подчеркнул, что Кронштадт сейчас переживает беспрецедентные масштабы преобразований, благодаря реализации проекта «Остров фортов» по поручению Президента. Строительство социальных объектов, ремонт дорог и обновление инфраструктуры кардинально меняют облик города.

Установка нового въездного знака, по словам Александра Беглова, ознаменовала создание нового парадного въезда в Кронштадт, исторического и героического города, которым могут гордиться все его жители. Этот символ, заключил губернатор, призван объединять поколения, напоминая о мужестве и героизме кронштадтцев, о славной истории города, о его неоценимом вкладе в защиту страны. Новое оформление въезда в Кронштадт, таким образом, является не только архитектурным украшением, но и мощным символом памяти, гордости и непрерывного развития города. Этот въездной знак – это не просто гранит и металл, это воплощение истории, мужества и будущего Кронштадта, города воинской славы России.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-08-2022, 14:02
Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении почетного звания «Город воинской доблести»
25-07-2025, 16:35
В Кронштадт доставили мощи Фёдора Ушакова и главную икону Военно-Морского Флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного
16-03-2023, 14:29
Муниципалитеты городов воинской славы заслуживают дополнительных полномочий
19-09-2023, 14:51
Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»
21-04-2021, 14:10
Михаил Романов выступил на открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо
12-01-2023, 12:43
«Поезд Победы» прибыл в город воинской славы Гатчину

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Сегодня, 10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
Вчера, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
15-09-2025, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Наверх