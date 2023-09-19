Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»

Члены областной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленобласти «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести» во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области — председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем единогласно рекомендовали направить ходатайство в региональное Законодательное собрание региона.

«Звание — наша высшая степень признательности жителям Любани за мужество, стойкость и героизм, проявленные ими в борьбе за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год Любань была оккупирована. Город почти полностью был сожжен и разрушен, всю первую половину 1942 года на подступах к городу велись жестокие и кровопролитные бои — здесь проходила Любанская наступательная операция», — рассказал Владимир Цой.