Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России

Министерством цифрового развития подготовлены проекты нормативных актов, определяющие порядок эксплуатации sim-боксов (аппаратных комплексов для одновременного управления множеством sim-карт). Документы устанавливают технические требования и ограничения, регулирующие их применение. Об этом проинформировал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя ответ ведомства на его обращение.

Ранее сенатор Шейкин обратил внимание министерства на рост числа случаев мошенничества с использованием sim-боксов. Эти устройства позволяют автоматизировать массовые обзвоны и рассылку сообщений, что используется злоумышленниками для совершения телефонных преступлений.

По словам сенатора, Минцифры рассмотрело его запрос и сообщило о разработке проектов нормативных актов во исполнение закона «О связи». В частности, введен термин «абонентский терминал пропуска трафика (sim-бокс)» и установлены правила использования этих устройств, включая технические характеристики и особенности территориального размещения.

Согласно разрабатываемым нормам, эксплуатация sim-боксов будет разрешена только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Операторы связи обязаны заключать договоры с указанием информации об устройстве и целях его использования. В настоящее время указанные проекты находятся на стадии согласования и общественного обсуждения.

Sim-боксы, изначально предназначенные для оптимизации бизнес-коммуникаций, стали мощным инструментом в руках телефонных мошенников. С их помощью злоумышленники организуют массовые обзвоны и рассылку фишинговых сообщений, скрывая свои реальные номера, что затрудняет расследование, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В настоящее время злоумышленники предлагают гражданам установить оборудование для "тестирования связи", которое фактически используется для обхода блокировок зарубежными колл-центрами, атакующими российских абонентов.

Введение регламентации и ограничений на использование sim-боксов является важным шагом для борьбы с телефонным мошенничеством. Четкие технические требования, обязательные договоры и контроль за целями использования помогут пресечь криминальную практику, сохранив возможности для легального использования в бизнесе, подчеркнул парламентарий.