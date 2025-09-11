ента новостей

19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Минцифры разработало проекты нормативных актов, которые устанавливают правила использования sim-боксов

Министерством цифрового развития подготовлены проекты нормативных актов, определяющие порядок эксплуатации sim-боксов (аппаратных комплексов для одновременного управления множеством sim-карт). Документы устанавливают технические требования и ограничения, регулирующие их применение. Об этом проинформировал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя ответ ведомства на его обращение.

Ранее сенатор Шейкин обратил внимание министерства на рост числа случаев мошенничества с использованием sim-боксов. Эти устройства позволяют автоматизировать массовые обзвоны и рассылку сообщений, что используется злоумышленниками для совершения телефонных преступлений.

По словам сенатора, Минцифры рассмотрело его запрос и сообщило о разработке проектов нормативных актов во исполнение закона «О связи». В частности, введен термин «абонентский терминал пропуска трафика (sim-бокс)» и установлены правила использования этих устройств, включая технические характеристики и особенности территориального размещения.

Согласно разрабатываемым нормам, эксплуатация sim-боксов будет разрешена только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Операторы связи обязаны заключать договоры с указанием информации об устройстве и целях его использования. В настоящее время указанные проекты находятся на стадии согласования и общественного обсуждения.

Sim-боксы, изначально предназначенные для оптимизации бизнес-коммуникаций, стали мощным инструментом в руках телефонных мошенников. С их помощью злоумышленники организуют массовые обзвоны и рассылку фишинговых сообщений, скрывая свои реальные номера, что затрудняет расследование, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В настоящее время злоумышленники предлагают гражданам установить оборудование для "тестирования связи", которое фактически используется для обхода блокировок зарубежными колл-центрами, атакующими российских абонентов.

Введение регламентации и ограничений на использование sim-боксов является важным шагом для борьбы с телефонным мошенничеством. Четкие технические требования, обязательные договоры и контроль за целями использования помогут пресечь криминальную практику, сохранив возможности для легального использования в бизнесе, подчеркнул парламентарий.

