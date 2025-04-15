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Питерец.ру » Общество » В Госдуме рассказали, как будут работать нормы с самозапретом на оформление сим-карт и отказом от спама

В Госдуме рассказали, как будут работать нормы с самозапретом на оформление сим-карт и отказом от спама

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет

Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Соответствующий проект постановления правительства Минцифры РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на „Госуслугах“ самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.

Операторы связи будут проверять наличие у граждан самозапрета и отказывать в оформлении абонентского номера, если он есть. Информацию о наличии самозапрета можно будет получить в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс и по электронной почте.

Также уточняется процесс отказа от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов — такие вызовы могут применять для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. Абонент сможет направить оператору заявление — лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство.

В первую очередь важно отметить, что в законодательстве понятие "массового вызова" специально не закреплено в чёткой формулировке, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это сделано осознанно — чтобы не дать возможности мошенникам обойти нормы закона, подгоняя свои схемы под формальные определения. Однако под массовыми вызовами, в широком смысле, понимаются автоматические или полуавтоматические звонки от различных организаций, компаний или сервисов, направленные большому числу абонентов — например, с предложением услуг, рекламой или иными уведомлениями», - отметил он.

Массовые вызовы могут использоваться в законных целях, однако чаще всего все же ассоциируются с мошенническими или спам-кампаниями, направленными на распространение фальшивых предложений, угроз или приемов социальной инженерии, напомнил депутат. 

«Главная опасность массовых вызовов заключается в их способности запутывать и манипулировать жертвами. Атаки могут быть направлены на запугивание - например, звонки от "банка" о подозрительных транзакциях, или на массовое распространение дезинформации. Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники используют такие звонки для перегрузки телефонных линий, что может дестабилизировать работу экстренных служб или бизнеса», - сказал он.

Согласно уже введённым поправкам в законодательство, массовые вызовы теперь могут осуществляться только по договору с оператором связи, абонентам которого звонят. Заключать такие договоры должны будут сами компании, которые намерены совершать обзвоны. Что особенно важно для граждан — теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть, управление этим процессом станет максимально простым и доступным. Это решение должно существенно снизить количество нежелательных звонков и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве.

Отказываться от массовых рассылок можно будет с 1 августа 2025 года. А массовые обзвоны в РФ нельзя будет проводить без согласия абонента с сентября 2025 года.

«Организации, осуществляющие массовые звонки абонентам мобильной сети, обязаны будут предоставить своему оператору связи информацию о своих контактных данных и целях звонка. Эти данные будут автоматически передаваться между операторами связи, и на устройстве абонента будет отображаться маркировка звонка, позволяющая различать легитимные и нежелательные вызовы. Это важный шаг к защите от навязчивых или мошеннических звонков. При этом заказчиком массовых вызовов может быть любое лицо — как физическое, так и юридическое, в том числе индивидуальные предприниматели», - добавил Немкин.

А с марта следующего года пользователи услуг связи — как граждане РФ, так и иностранцы — смогут устанавливать запрет на оформление сим-карт без своего личного присутствия. Это нововведение является важным шагом в борьбе с мошенничеством в сфере связи, так как формление номеров на подставных лиц или без их ведома широко используется в схемах финансового мошенничества, киберпреступности и анонимных угроз. Усиление контроля за этим процессом поможет снизить риски незаконного использования персональных данных граждан, отметил Немкин.

«При этом важно, чтобы реализация механизма была удобной и доступной. Пользователи должны иметь возможность быстро и просто установить запрет, например, через портал госуслуг или в офисе оператора. Также критически важно защитить сам процесс управления этим запретом, чтобы злоумышленники не могли его обойти через социальную инженерию или поддельные документы. Эту меру можно сравнить с самозапретом на оформление кредитов. Введение аналогичного запрета в сфере связи также должно повысить уровень безопасности, снизив риск использования сим-карт для преступных схем, таких как телефонное мошенничество или регистрация анонимных аккаунтов в мессенджерах», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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