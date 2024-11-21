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Питерец.ру » Общество » Биометрию могут использовать для поиска мошенников

Биометрию могут использовать для поиска мошенников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Минцифры России могут создать базу биометрических образцов голосов телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками.

Миницифры планирует создать базу биометрических образцов голосов телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», пишут «Ведомости».

Предполагается, что образцы биометрических данных злоумышленников будут передаваться в МВД. Но только в том случае, если гражданин напишет заявление о преступлении и разрешит использовать данные в оперативно-розыскной деятельности, а оператор связи сохранит запись разговора с мошенником.

Есть три основных варианта сбора биометрических данных, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Во-первых, для сбора таких данных могут быть задействованы технологии искусственного интеллекта (ИИ). Например, ИИ-модель может выявлять характерные речевые паттерны злоумышленников и фиксировать сам факт мошенничества. Такие сервисы уже есть, например, у МТС. Нейросеть анализирует звонок и предупреждает пользователя о возможных действиях злоумышленника», – рассказал депутат.

Во-вторых, продолжает Немкин, можно использовать биометрические данные по уже признанным правоохранительными органами фактам мошенничества.

«Еще один вариант – создание базы данных на основе интеграции данных о вызовах всех операторов связи», – рассказал депутат.

Тем не менее, использование биометрических данных для оперативно-розыскной деятельности – пока что дискуссионный вопрос.

«Прежде всего, действующее законодательство не предполагает обязательный сбор биометрических данных. Биометрия – это право, которым могут, но не обязаны пользоваться граждане. Технически злоумышленнику ничего не мешает обратиться в МФЦ и установить запрет на сбор сведений», – пояснил депутат.

По данным МВД России, раскрываемость преступлений в сфере ИКТ-мошенничества остаётся одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%, а за прошедший период 2024 года составила 25,9%.

«Специфика ИТ-преступлений, в том числе и телефонного мошенничества, в том, что большая часть из них носит международный характер. Например, порядка 90% так называемых колл-центров сегодня расположены на территории Украины. Сбор биометрии может не повлиять на уровень раскрываемости, с учетом того, что противоправной деятельностью занимаются иностранные граждане», – сказал Немкин.

Однако внедрять современные технологии в антифрод-работу крайне важно, подчеркнул депутат.

«С точки зрения предупреждения пользователя о возможной угрозе, ИИ, конечно, может оказаться крайне эффективным инструментом», – считает Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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