В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин

В самом сердце Санкт-Петербурга, города с богатой историей и прогрессивными социальными инициативами, продолжает развиваться уникальный медико-социальный проект под названием «Мы вас слышим». Этот проект, единственный в своем роде на территории Российской Федерации, направлен на оказание всесторонней поддержки глухим и слабослышащим женщинам, готовящимся стать матерями. Изначально запущенный в Санкт-Петербурге, он уже продемонстрировал свою эффективность и востребованность, что послужило стимулом для его дальнейшего расширения и углубления.

С 2023 года Родильный дом №10, ставший ключевой площадкой реализации проекта, предоставляет своим пациенткам, имеющим нарушения слуха, бесценную помощь профессионального сурдопереводчика. Это позволяет преодолеть коммуникационный барьер между будущими мамами и медицинским персоналом, обеспечивая полное понимание всех этапов родов и послеродового периода. Важность такого сопровождения сложно переоценить, ведь именно четкое и своевременное информирование является залогом спокойствия и уверенности роженицы, что, в свою очередь, положительно сказывается на процессе родов и здоровье матери и ребенка.

Помимо присутствия сурдопереводчика, в родильном доме предприняты и другие меры, направленные на создание максимально комфортной и адаптированной среды для женщин с нарушениями слуха. В частности, были разработаны специальные видеоролики с переводом на жестовый язык основных команд и инструкций, используемых медицинскими работниками в процессе родов. Это позволяет роженицам заранее ознакомиться с возможными сценариями и подготовиться к ним, снижая уровень стресса и тревожности.

Для обеспечения безопасности и эффективности родовспоможения в родильном зале, предназначенном для участниц проекта «Мы вас слышим», предусмотрена работа сразу нескольких врачей. Это позволяет оперативно реагировать на любые возникающие ситуации и обеспечивать наилучший уход как за матерью, так и за новорожденным.

За два года существования проекта «Мы вас слышим» в нем приняли участие более 100 женщин с нарушениями слуха, которые успешно родили здоровых малышей и продолжают получать необходимое медицинское наблюдение в период беременности и после родов. Истории этих женщин, полные надежды и радости, служат ярким подтверждением эффективности и значимости проекта.

Одним из вдохновляющих примеров является Нина Екимова, которая недавно стала счастливой мамой одиннадцатого ребенка в своей семье. Несмотря на проблемы со слухом, благодаря поддержке, полученной в рамках проекта, она смогла благополучно перенести беременность и роды, вновь ощутив радость материнства.

В ближайшем будущем проект «Мы вас слышим» планирует расширить свою деятельность, запустив «Школу материнства» для беременных женщин с нарушениями слуха. В рамках этой школы будущие мамы смогут получить ценные знания и навыки, необходимые для подготовки к родам, уходу за новорожденными и оказанию им первой доврачебной помощи. Обучение будет включать в себя как теоретические лекции с переводом на жестовый язык, так и практические занятия, на которых участницы смогут отработать полученные знания на практике.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина лично ознакомилась с работой специалистов родильного дома и высоко оценила социально значимый проект «Мы вас слышим». Она подчеркнула, что всем женщинам, готовящимся к материнству, необходима забота и внимание, а будущим мамам с проблемами слуха требуется дополнительная помощь и поддержка. «Проект «Мы вас слышим» - это уникальная и очень добрая инициатива», - отметила вице-губернатор.

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений деятельности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В рамках национального проекта «Семья» в городе введены пять новых мер социальной поддержки, направленных на улучшение жизни семей с детьми.

Социальный кодекс Санкт-Петербурга был дополнен единовременной выплатой в размере 100 тысяч рублей для мам-студенток, что позволяет им совмещать учебу и воспитание ребенка. Кроме того, предусмотрена компенсация в размере 50% стоимости обучения в образовательных организациях, находящихся в ведении органов власти Санкт-Петербурга, для одного ребенка из многодетной семьи.

В каждом районе города открыты пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, что позволяет семьям сэкономить средства на приобретении дорогостоящих вещей, необходимых в первые месяцы жизни ребенка.

Услугой социальной няни теперь могут воспользоваться студенческие, многодетные, неполные и малоимущие семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Данная мера поддержки сохраняется и для детей до полутора лет, родившихся одновременно, детей до трёх лет в многодетных семьях участников специальной военной операции и детей-инвалидов до трёх лет. Это позволяет родителям получить временную передышку и решить важные вопросы, зная, что их ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста.

В рамках поддержки студенческих семей в пяти институтах Санкт-Петербурга открыты комнаты матери и ребенка, в которых студентка на время занятий может оставить своего ребенка под присмотром профессионала и не прерывать учебный процесс. Это создает благоприятные условия для получения образования и профессионального развития молодых мам.

«В этом году на поддержку семей в нашем городе выделено 39 миллиардов рублей. Семья не остается одна, когда становится многодетной. Мы вас слышим, знаем ваши потребности. Меры поддержки расширяются и совершенствуются», - подчеркнула Наталья Чечина. Эти слова свидетельствуют о том, что Правительство Санкт-Петербурга прислушивается к нуждам семей и постоянно работает над улучшением системы социальной поддержки, чтобы каждая семья в городе чувствовала себя защищенной и уверенной в будущем.