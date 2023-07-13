В Петербурге откроется интерактивный музей «В Тишине»

26 июля 2023 года в Санкт-Петербурге откроется интерактивный музей «В Тишине».

Музей «В Тишине» – это первый и пока единственный в России музей, который служит проводником в мир глухих и слабослышащих людей. Однако он хорошо знаком жителям многих российский городов. Музей активно и успешно гастролирует на стране. Петербург станет третьим городом после Москвы и Нижнего Новгорода, где музей «В Тишине» будет работать на постоянной основе.

В музее рассказывают факты и развенчивают мифы о жизни людей с нарушением слуха, знакомят с техническими устройствами, которые глухие используют в быту (будильником и

дверным звонком со световым сигналом, текстофоном, радионяней), формируют отношение к жестовому языку как к иностранному, а самое главное, в игровой форме учат преодолевать то, что разделяет два мира, слышащих и неслышащих людей, – языковой барьер.

Во время экскурсии посетители музея надевают шумозащитные наушники и, оказавшись в тишине, в сопровождении глухого или слабослышащего экскурсовода проходят пять залов, где выполняют различные задания, пробуя говорить руками, слышать глазами и чувствовать музыку своим телом. И чем больше они погружаются в игровой процесс, проживая ситуации, с которыми

сталкиваются люди с нарушением слуха, чем больше узнают слов на жестовых языках (жестовых

языков более 170), тем больше проникаются эмпатией, причем не только к глухим, но и друг другу.

Музей «В Тишине» дает возможность получить опыт коммуникации с глухими и слабослышащими, чтобы в дальнейшем общение с ними было естественным и вызывало приятные эмоции. Социальная значимость музея подтверждена Министерствами и Управлениями культуры и образования 23 российских городов, где проходили гастроли музея. Музей получил и реализовал три Президентских гранта, грант Президентского фонда культурных инициатив, а также два гранта Мэра Москвы. В мае этого года основательница музея Мария Айзина победила в конкурсе «Деловые женщины» в номинации «Социально-ориентированный бизнес».

«Глухие люди живут в параллельном мире, отдельно от нас. Они чувствуют себя иностранцами в собственной стране. Они живут рядом с нами, но мы не замечаем, не видим, не слышим их, хотя из-за особенностей своего здоровья не слышат именно они... Существующие стереотипы, чувство неловкости, которое возникает, когда в нашем окружении появляются глухие, заставляют нас думать, что с ними нельзя общаться. Но это совсем не так», – говорит Мария Айзина. Музей «В Тишине» наглядно показывает, что общаться с глухими – это очень увлекательно, с ними открываешь новый мир. И чем дальше заходишь в этот мир, тем больше узнаешь о себе и своих возможностях. Здесь становится особенно очевидным, что быть разными (и одновременно равными) – это нормально.

Помимо интерактивных экскурсий музей проводит мастер-классы «Шоколадные конфеты» (возраст 3+) и «Угадай аромат» (возраст 7+), в процессе которых взрослые и дети смогут научиться, используя жестовый язык и дактильный алфавит, показывать слова «шоколад», «какао», «апельсин», «корица», «роза» и многие другие. У посетителей старше 14 лет есть возможность сделать сюрприз второй половинке, устроив необычное свидание «В Тишине».

Торжественное открытие музея состоится 26 июля в 16:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 20-22.