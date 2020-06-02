Новорожденные малыши, появившиеся на свет в День защиты детей в Петербурге, и их мамы получили подарки

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге и «Совет матерей» провели в роддомах города акцию «Здравствуй, малыш!», приуроченную ко Дню защиты детей. В ходе мероприятия новорожденные малыши получили в подарок патриотические бирочки на руку, сделанные в цветах флага России, носочки с принтами-сердечками, а мамы – предметы первой необходимости при рождении ребенка. Так, подарки получили малыши, рожденные в старейшем родильном доме № 6 имени профессора В.Ф. Снегирева, который в следующем году отметит 250-летие, и роддоме № 16.
«Акция «Здравствуй, малыш» – это совершенно замечательный повод напомнить нашим женщинам о том, что сегодня Международный день защиты детей и государство заботится о них. В этот день мы приготовили для мам и новорожденных символические подарки. 1 июня прошло много родов, и у всех малышей будет особая бирочка, которая будет напоминать о сегодняшнем торжественном событии», – подчеркнула главный врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» Марина Зайнулина, профессор, доктор медицинских наук.
В свою очередь, главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» Владимир Шапкайц отметил, что дети – наше будущее. «Каждый из нас либо родитель, либо имеет планы на рождение детей, и мы как акушеры-гинекологи очень хотим, чтобы ребятишки были здоровы, счастливы, росли в любви и заботе», – сказал он.