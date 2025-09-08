ента новостей

День памяти жертв блокады Ленинграда

День памяти жертв блокады Ленинграда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
8 сентября – День памяти жертв блокады

Сегодня мы склоняем головы в память о трагических событиях, произошедших 84 года назад, когда началась блокада Ленинграда. Этот период длился 872 дня и стал частью 1127-дневной Ленинградской битвы — самой страшной страницы в истории нашего города. Блокада оставила неизгладимый след в памяти поколений, став символом мужества, героизма и стойкости. Она олицетворяет несломленный дух защитников и жителей Ленинграда, которые пережили невероятные испытания.

Сейчас, основываясь на архивных документах, мы можем узнать новые, ужасающие факты о тех событиях. В сентябре 1941 года немецкое командование отдало жестокий приказ, который был доведен до каждого солдата: к голодающему населению, даже к женщинам и детям, не должно быть ни капли жалости, ведь они — русские. При попытках мирных жителей покинуть город, им было приказано расстреливать на месте. Целью врага было уничтожение города путем голода.

В самую тяжелую зиму 1941-1942 годов погибли сотни тысяч ленинградцев. Так, в декабре 1941 года число жертв превысило 53 тысячи, в январе 1942 года — более 126 тысяч, а в феврале — свыше 122 тысяч. По подлинным архивным данным, в результате блокады от голода и бомбежек погибло около 1,1 миллиона ленинградцев. Эти жуткие цифры, а также свидетельства ветеранов, стали основой для признания блокады геноцидом.

Сегодня в наших сердцах вновь разгорается боль — мы скорбим о всех, кто стал жертвой чудовищных злодеяний нацистов, о тех, кто покоится в земле Ленинграда. Каждый цветок, возложенный на Пискаревском кладбище и других мемориалах, каждая зажжённая свеча становятся знаками нашей памяти и скорби. Эти простые, но глубокие жесты — наша дань уважения тем, кто страдал и погиб.

Завтра в столице дружественного Узбекистана, Ташкенте, будет открыт памятник — Ленинградский монумент. Это событие является знаком глубокого уважения к жителям Республики, которые приняли эвакуированных ленинградцев, а также данью памяти всем блокадникам. Ранее блокадные мемориалы были открыты в таких городах, как Ереван, Бишкек, Иерусалим и Манчестер.

Вечная слава жителям и защитникам Ленинграда, вечная память всем, кто отдал свою жизнь в этой ужасной войне. Мы будем помнить и чтить их подвиг, передавая память о них следующим поколениям. Каждый из нас несёт в себе частицу этой истории, и именно поэтому важно не забывать о тех, кто пережил блокаду, и о тех, кто не дожил до победы.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт Петербурга А.Н. Бельский

