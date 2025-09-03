Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»

8 сентября, в 16:00, стены Галереи «Общество поощрения художеств», расположенной на Шпалерной улице, дом 35, станут местом проведения глубоко трогательного вечера памяти жертв блокады Ленинграда под названием «Я говорю с тобой под свист снарядов». Это значительное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Году защитника Отечества, призвано почтить память миллионов людей, чьи жизни были трагически оборваны или навсегда искалечены жестокой блокадой Ленинграда. 8 сентября 1941 года – дата, навсегда врезавшаяся в историческую память нашего народа, – ознаменовала начало 872-дневного ада. В этот день немецко-фашистские войска, прорвавшись через стратегически важную станцию Мга и захватив Шлиссельбург (Петрокрепость), полностью отрезали город от внешнего мира, перекрыв все сухопутные пути сообщения.

Ленинград оказался в смертельной ловушке, отрезанный от жизненно необходимых ресурсов. Началась одна из самых ужасающих и трагических глав Великой Отечественной войны. Представьте себе: город, окруженный врагом, испытывающий острейший дефицит продуктов питания, топлива, медикаментов. Голод, холод, постоянные бомбежки и артиллерийские обстрелы – вот суровая реальность, с которой ежедневно сталкивались ленинградцы. Смерть бродила по улицам, унося жизни сотен, тысяч людей. Детские глаза, потускневшие от голода и страха, взрослые лица, истощенные болезнью и лишениями… Картина, от которой кровь стынет в жилах.

И все же, несмотря на нечеловеческие условия, жители Ленинграда проявили невероятную стойкость, мужество и самоотверженность. Они не сломались под натиском ужаса, они не сдались, продолжая бороться за жизнь, за свой город, за свою Родину. Работали на износ, защищали город от врага, верили в победу, даже когда надежда казалась призрачной. Их дух, их сила воли – это пример для будущих поколений, символ непоколебимости и несокрушимого духа.

Вечер памяти «Я говорю с тобой под свист снарядов» предоставит уникальную возможность отдать дань уважения героям блокадного Ленинграда, почтить память погибших и задуматься о цене Великой Победы. В качестве почетного гостя на мероприятии выступит Михаил Яковлевич Тарасов – выдающийся специалист в военной сфере, полковник запаса, кандидат военных наук, член клуба кавалеров ордена Александра Невского. Его выступление будет посвящено трудностям обороны Ленинграда, он поделится малоизвестными фактами из блокадной истории, что позволит присутствующим более глубоко осознать масштабы трагедии и невиданный героизм ленинградцев.

На вечере памяти планируется участие детей блокады – членов Клуба Кавалеров ордена Александра Невского. Их живые воспоминания, рассказы о пережитом, о людях, которых они знали, о событиях, свидетелями которых они стали, станут особенно ценными и трогательными. Мы услышим истории о ветеранах – кавалерах ордена Александра Невского, заслуживших эту высокую награду за беспримерный мужество и отвагу проявленные во время войны. Их рассказы позволят нам приблизиться к тому времени, понять, что чувствовали люди, как выживали в условиях постоянной угрозы.

В рамках вечера состоится экскурсия, проведенная Алексеем Ивановичем Колодко – членом правления фонда «Общество поощрения художеств», военным историком и кандидатом военных наук. Он познакомит гостей с выставкой «КОВЧЕГ АДМИРАЛОВ», представляющей уникальную фарфоровую коллекцию «Морская слава, запечатленная в фарфоре», посвященную выдающимся российским и советским флотоводцам. В рамках экскурсии Алексей Иванович расскажет о вкладе героев выставки в дело защиты Родины во время Великой Отечественной войны.

Вечер памяти «Я говорю с тобой под свист снарядов» станет важным вкладом в дело патриотического воспитания молодежи, помогая сохранить историческую правду о блокаде Ленинграда и передать её новым поколениям. Это мероприятие – напоминание о цене свободы и независимости, о героизме и стойкости духа, о необходимости помнить и чтить память тех, кто отстоял нашу страну.

Вход на мероприятие свободный. Всех желающих почтить память жертв блокады Ленинграда ждут в Галерее «Общество поощрения художеств».