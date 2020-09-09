В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания

79 лет назад начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада была снята 27 января 1944 года.

В ходе битвы за Ленинград немецко-фашистские войска, прорвавшись через ст. Мга, 8 сентября 1941 года заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград от остальной страны с суши.

В этот день все жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области чтят память всех погибших в это страшное время. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района вместе с представителями Тосненского МО ВДПО посетили мемориал г. Тосно с целью почтить память павших во время блокады минутой молчания.

Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся в памяти не только граждан нашей страны, но и всего мира.





