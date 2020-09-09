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Питерец.ру » Общество » В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания

В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
79 лет назад начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда.

79 лет назад начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада была снята 27 января 1944 года.
В ходе битвы за Ленинград немецко-фашистские войска, прорвавшись через ст. Мга, 8 сентября 1941 года заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград от остальной страны с суши.
В этот день все жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области чтят память всех погибших в это страшное время. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района вместе с представителями Тосненского МО ВДПО посетили мемориал г. Тосно с целью почтить память павших во время блокады минутой молчания.
Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся в памяти не только граждан нашей страны, но и всего мира.
В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания

Источник: ВДПО Тосненского района
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