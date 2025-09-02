Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино

Сегодняшнее событие в Ленинградской области знаменует собой важный шаг в решении проблемы транспортного коллапса в районе Мурино. Губернатор Александр Дрозденко лично открыл движение по первому этапу строительства объездной дороги, которая призвана существенно разгрузить существующую инфраструктуру. Жители Мурино уже давно страдают от пробок на въезде и выезде из поселка, особенно в часы пик, когда поток автомобилей, направляющихся к КАД через развязку, напоминающую по форме "бублик", достигает критической отметки.

Открытие первого участка новой трассы, по словам губернатора, уже сейчас заметно улучшит ситуацию, уменьшив загруженность дорог и время в пути.

Однако, это только начало масштабного проекта. Следующий этап строительства, запланированный к завершению до ноября текущего года, протянется до Ручьёвского проспекта. Дальнейшее развитие дороги предполагает ее продолжение до таких населенных пунктов, как Лаврики и Кузьмолово, с выходом на существующее шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

Важно отметить, что для обеспечения бесперебойного движения и повышения пропускной способности, планируется реконструкция этого шоссе с расширением до четырех полос. Полное завершение проекта намечено на 2030 год.

В рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры, уже начаты работы по проектированию и строительству подземного пешеходного перехода у станции метро, расположенной на бульваре Менделеева. Это решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности и комфорта пешеходов, учитывая значительный пассажиропоток в этом районе. Проектирование подземного перехода ориентировано на создание постоянной и максимально безопасной инфраструктуры для пешеходов, что призвано предотвратить несчастные случаи и улучшить общую транспортную ситуацию в районе.

Таким образом, открытие первого этапа объезда Мурино – это лишь первый шаг в реализации масштабного проекта, направленного на решение острых транспортных проблем и улучшение качества жизни жителей Всеволожского района.

В перспективе, этот проект позволит не только существенно разгрузить дороги, но и обеспечит более комфортное и безопасное передвижение для автомобилистов и пешеходов. Дальнейшие работы по строительству и реконструкции дорог будут осуществляться в тесном взаимодействии с местными органами власти и жителями, с учётом всех их пожеланий и замечаний.