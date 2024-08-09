В Ленобласти открыли движение по обновленному участку федеральной трассы от Межозерного до Городца

Министр транспорта России Роман Старовойт и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно открыли движение по обновленному участку федеральной трассы А-118 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь» от Межозерного до Городца в Лужском районе.
Этот проект, являющийся частью масштабной модернизации трассы, принес значительные изменения. 12-километровый отрезок дороги был расширен до четырех полос, что не только увеличило пропускную способность в два раза, но и значительно повысило безопасность движения.
Теперь водители могут наслаждаться более комфортабельной поездкой, а транспортные потоки двигаются более свободно, снижая риск возникновения аварий.
Он также напомнил, что осенью прошлого года был открыт для движения четырехполосный участок от Заплюсья в сторону Луги.
Это был первый шаг в реализации масштабного проекта по расширению трассы А-118.
Министр транспорта России Роман Старовойт подчеркнул важность проекта, отметив, что автомобильная дорога Санкт-Петербург - Псков и далее на Беларусь давно нуждалась в модернизации.
Реализация этого проекта имеет не только экономическую, но и стратегическую важность. Она способствует развитию транспортной инфраструктуры, повышает уровень безопасности дорожного движения, увеличивает грузооборот между Россией и Республикой Беларусь, а также способствует развитию туризма и экономики региона.