В Ленобласти открыли движение по обновленному участку федеральной трассы от Межозерного до Городца

Министр транспорта России Роман Старовойт и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно открыли движение по обновленному участку федеральной трассы А-118 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь» от Межозерного до Городца в Лужском районе.

Этот проект, являющийся частью масштабной модернизации трассы, принес значительные изменения. 12-километровый отрезок дороги был расширен до четырех полос, что не только увеличило пропускную способность в два раза, но и значительно повысило безопасность движения.

Теперь водители могут наслаждаться более комфортабельной поездкой, а транспортные потоки двигаются более свободно, снижая риск возникновения аварий.

"В Ленобласти расширен второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии. Четыре полосы от Межозерного до Городца в Лужском районе — это безопасность водителей и еще один шаг к увеличению грузооборота между Россией и братской республикой", - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Он также напомнил, что осенью прошлого года был открыт для движения четырехполосный участок от Заплюсья в сторону Луги.

Это был первый шаг в реализации масштабного проекта по расширению трассы А-118.

"Расширение важной транспортной артерии страны продолжается: идет расширение участков от Мшинской в сторону Батово, намечено сделать 6 полос на участке в районе деревни Лядино к сентябрю 2028 года", - добавил губернатор.

Министр транспорта России Роман Старовойт подчеркнул важность проекта, отметив, что автомобильная дорога Санкт-Петербург - Псков и далее на Беларусь давно нуждалась в модернизации.

"Совместная работа с правительством Ленинградской области позволяет реализовывать такие масштабные проекты. В планах - довести в кратчайшие сроки автомобильную дорогу в пределах Ленинградской области до четырёх полос движения: это не только скорость и удобство, в первую очередь, это обеспечение безопасности", - сказал он.

Реализация этого проекта имеет не только экономическую, но и стратегическую важность. Она способствует развитию транспортной инфраструктуры, повышает уровень безопасности дорожного движения, увеличивает грузооборот между Россией и Республикой Беларусь, а также способствует развитию туризма и экономики региона.