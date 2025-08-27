ента новостей

16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
Все новости
Питерец.ру » Общество » Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга

Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга, который станет патриотическим ориентиром для молодежи

Городской педагогический совет, прошедший в БКЗ «Октябрьский» под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, был посвящен исключительно важной теме – патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Заседание, состоявшееся в знаменательный год 80-летия Великой Победы и объявленный Президентом Год защитника Отечества, приобрело особое значение, подчёркнутое самим губернатором. Его слова прозвучали как тревожный звонок, обращенный к педагогам города.

Александр Беглов с горечью напомнил собравшимся о скорой утрате живой памяти о войне. Смерть последнего блокадного учителя Ленинграда, Надежды Васильевны Строгоновой, стала символом уходящей эпохи, эпохи свидетелей не только беспримерного героизма советского народа, но и свидетелей бесчеловечности и жестокости фашистской агрессии. Он подчеркнул, что нынешнее поколение – последнее, имеющее возможность напрямую общаться с участниками тех событий, услышать их истории из первых уст, почувствовать подлинную атмосферу того времени. Это огромная ответственность, поскольку современные попытки переписать историю, исказить факты и героический подвиг советских людей, становится все более навязчивым и опасным явлением. Именно педагоги, заявил Беглов, должны противостоять этой информационной агрессии, защищая историческую правду и будущее России.

Губернатор не ограничился общими словами. Он подчеркнул важность уроков Великой Отечественной войны как живого свидетельства мужества и стойкости народа. Он привел примеры преданности своему долгу педагогов Ленинграда, которые продолжали учить детей даже в условиях страшной блокады, подвергая себя смертельной опасности ради будущего поколения. Эта история – не просто набор фактов, а пример несгибаемого духа, который должен стать основой патриотического воспитания.

Беглов также обратил внимание на уникальный опыт петербургских учителей в работе с детьми из Мариуполя, города, систематически подвергавшегося уничтожению русской культуры и языка. Этот опыт также необходимо использовать в рамках патриотического воспитания, показывая ребятам реальность гибридной войны, целями которой является уничтожение национальной идентичности. Добавив к этому, что город принимает детей из приграничных регионов – Белгородской и Курской областей, которые тоже являются свидетелями современных событий. Это живая история, которая требует внимательного и ответственного подхода.

Особое внимание губернатор уделил детям участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что педагоги должны оказать им необходимую психологическую и педагогическую поддержку. Формирование системы ценностей у детей, по словам Беглова, основано на гуманитарных предметах, таких как русский язык, литература и история. Именно эти предметы формируют представление о Родине, о доблести и подвиге, о разнице между добром и злом, и формируют гармоничное мировоззрение.

Однако, современные дети нуждаются и в защите от информационной войны. Поэтому Беглов поручил педагогическому сообществу, вместе с учеными и родителями, разработать учебник-путеводитель по истории Петербурга, который станет патриотическим ориентиром для детей и молодёжи. На базе этого учебника должен быть сформирован цикл экскурсий по городу с посещением памятных мест, что позволит вовлечь ребят в живую историю своего города и страны. Таким образом, патриотическое воспитание должно стать не просто набором абстрактных понятий, а живым и увлекательным процессом, основанным на реальных фактах и исторических событиях. Это долгосрочная и многоплановая работа, требующая согласованных действий всех участников образовательного процесса и общества в целом.

