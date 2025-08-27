Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга

Городской педагогический совет, прошедший в БКЗ «Октябрьский» под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, был посвящен исключительно важной теме – патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Заседание, состоявшееся в знаменательный год 80-летия Великой Победы и объявленный Президентом Год защитника Отечества, приобрело особое значение, подчёркнутое самим губернатором. Его слова прозвучали как тревожный звонок, обращенный к педагогам города.

Александр Беглов с горечью напомнил собравшимся о скорой утрате живой памяти о войне. Смерть последнего блокадного учителя Ленинграда, Надежды Васильевны Строгоновой, стала символом уходящей эпохи, эпохи свидетелей не только беспримерного героизма советского народа, но и свидетелей бесчеловечности и жестокости фашистской агрессии. Он подчеркнул, что нынешнее поколение – последнее, имеющее возможность напрямую общаться с участниками тех событий, услышать их истории из первых уст, почувствовать подлинную атмосферу того времени. Это огромная ответственность, поскольку современные попытки переписать историю, исказить факты и героический подвиг советских людей, становится все более навязчивым и опасным явлением. Именно педагоги, заявил Беглов, должны противостоять этой информационной агрессии, защищая историческую правду и будущее России.

Губернатор не ограничился общими словами. Он подчеркнул важность уроков Великой Отечественной войны как живого свидетельства мужества и стойкости народа. Он привел примеры преданности своему долгу педагогов Ленинграда, которые продолжали учить детей даже в условиях страшной блокады, подвергая себя смертельной опасности ради будущего поколения. Эта история – не просто набор фактов, а пример несгибаемого духа, который должен стать основой патриотического воспитания.

Беглов также обратил внимание на уникальный опыт петербургских учителей в работе с детьми из Мариуполя, города, систематически подвергавшегося уничтожению русской культуры и языка. Этот опыт также необходимо использовать в рамках патриотического воспитания, показывая ребятам реальность гибридной войны, целями которой является уничтожение национальной идентичности. Добавив к этому, что город принимает детей из приграничных регионов – Белгородской и Курской областей, которые тоже являются свидетелями современных событий. Это живая история, которая требует внимательного и ответственного подхода.

Особое внимание губернатор уделил детям участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что педагоги должны оказать им необходимую психологическую и педагогическую поддержку. Формирование системы ценностей у детей, по словам Беглова, основано на гуманитарных предметах, таких как русский язык, литература и история. Именно эти предметы формируют представление о Родине, о доблести и подвиге, о разнице между добром и злом, и формируют гармоничное мировоззрение.

Однако, современные дети нуждаются и в защите от информационной войны. Поэтому Беглов поручил педагогическому сообществу, вместе с учеными и родителями, разработать учебник-путеводитель по истории Петербурга, который станет патриотическим ориентиром для детей и молодёжи. На базе этого учебника должен быть сформирован цикл экскурсий по городу с посещением памятных мест, что позволит вовлечь ребят в живую историю своего города и страны. Таким образом, патриотическое воспитание должно стать не просто набором абстрактных понятий, а живым и увлекательным процессом, основанным на реальных фактах и исторических событиях. Это долгосрочная и многоплановая работа, требующая согласованных действий всех участников образовательного процесса и общества в целом.