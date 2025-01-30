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В Петербурге почтили память легендарного командира подводной лодки С-13 Александра Маринеско и его экипажа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Петербурге вспоминаю подвиг экипажа подводной лодки С-13 под командованием Александра Маринеско

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония памяти легендарного советского подводника Александра Маринеско и его экипажа по случаю 80-летия «Атаки века» – беспрецедентного по масштабу и значению боевого подвига в истории советского ВМФ.  Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Антон Соловьев возложили цветы к памятнику отважному капитану 3 ранга, отдавая дань уважения его мужеству и героизму.  

Торжественный митинг, прошедший у подножия монумента, собрал ветеранов, представителей военно-морского флота, общественных организаций и жителей города на Неве.  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем обращении подчеркнул исключительную роль Александра Маринеско в истории Великой Отечественной войны и его непреходящее значение для воспитания подрастающего поколения.  Он отметил, что подвиг Маринеско и его команды – это не только пример невероятного мужества и профессионализма, но и яркий символ самоотверженного служения Родине,  пример для всех, кто выбирает путь защиты национальных интересов.  Бельский особо подчеркнул важность сохранения памяти о героях войны,  передачи их бесценного опыта и  патриотизма будущим поколениям.  Важно не просто помнить имена, а глубоко понимать контекст событий,  осознавать масштаб жертв, принесенных ради Победы.

Подвиг Александра Маринеско, действительно, заслуживает особого внимания.  Командир подводной лодки С-13,  прошедший суровую школу жизни и  военных действий,  продемонстрировал исключительные качества военного стратега и  тактика,  умение принимать решения в условиях  экстремального риска.  За годы Великой Отечественной войны Маринеско совершил шесть боевых походов на подводных лодках М-96 и С-13,  проявив  не только  блестящие  навигационные  способности,  но и  выдающуюся  смелость,  рискуя  своей жизнью и  жизнями  своих  подчинённых.

Памятник Александру Маринеско в Санкт-Петербурге установлен на территории АО «НПО Спецматериалы», где ранее располагался завод «Мезон». На этом предприятии после войны трудился героический командир подводной лодки С-13. 

Источник: ЗАКС
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