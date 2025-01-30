В Петербурге почтили память легендарного командира подводной лодки С-13 Александра Маринеско и его экипажа

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония памяти легендарного советского подводника Александра Маринеско и его экипажа по случаю 80-летия «Атаки века» – беспрецедентного по масштабу и значению боевого подвига в истории советского ВМФ. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Антон Соловьев возложили цветы к памятнику отважному капитану 3 ранга, отдавая дань уважения его мужеству и героизму.

Торжественный митинг, прошедший у подножия монумента, собрал ветеранов, представителей военно-морского флота, общественных организаций и жителей города на Неве. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем обращении подчеркнул исключительную роль Александра Маринеско в истории Великой Отечественной войны и его непреходящее значение для воспитания подрастающего поколения. Он отметил, что подвиг Маринеско и его команды – это не только пример невероятного мужества и профессионализма, но и яркий символ самоотверженного служения Родине, пример для всех, кто выбирает путь защиты национальных интересов. Бельский особо подчеркнул важность сохранения памяти о героях войны, передачи их бесценного опыта и патриотизма будущим поколениям. Важно не просто помнить имена, а глубоко понимать контекст событий, осознавать масштаб жертв, принесенных ради Победы.

Подвиг Александра Маринеско, действительно, заслуживает особого внимания. Командир подводной лодки С-13, прошедший суровую школу жизни и военных действий, продемонстрировал исключительные качества военного стратега и тактика, умение принимать решения в условиях экстремального риска. За годы Великой Отечественной войны Маринеско совершил шесть боевых походов на подводных лодках М-96 и С-13, проявив не только блестящие навигационные способности, но и выдающуюся смелость, рискуя своей жизнью и жизнями своих подчинённых.

Памятник Александру Маринеско в Санкт-Петербурге установлен на территории АО «НПО Спецматериалы», где ранее располагался завод «Мезон». На этом предприятии после войны трудился героический командир подводной лодки С-13.